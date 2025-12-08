En Barcelona la situación es crítica con Ronald Araújo y ya no se descarta esta medida

Suscríbete a nuestros canales

En el FC Barcelona hay una situación que parece encaminarse a un tramo más complicado del que se esperaba en un inicio. Al menos, así lo reseña un periodista desde España, con comentarios nada alentadores para los que siguen el asunto desde el inicio.

El caso está centrado en el uruguayo Ronald Araújo, que lleva varios días fuera de la dinámica normal del club, tras reportarse una baja indefinida con la intención de superar sus problemas de ansiedad y en una depresión existente después de su partido ante Chelsea por la Champions League.

En ese encuentro el zaguero fue expulsado por doble amarilla y fue ampliamente señalado como uno de los responsables principales de la derrota 3-0 con el cuadro inglés, sobre todo por aficionados que le recordaron sus actuaciones negativas en partidos pasados.

Lo cierto es que Juanma Castaño apuntó en El Tertulión, en su edición del pasado domingo, que la situación de Araujo es preocupante: "Es más serio de lo que pensamos. La situación de Araújo es muy seria, y vamos a ver si vuelve a jugar en el Fútbol Club Barcelona. Es una situación comprometida".

¿Barcelona buscará remplazo para Araujo?

Lo que contó Castaño viene con relación a una serie de informaciones que han surgido en España desde que el uruguayo ha estado fuera de la dinámica del equipo dirigido por Hansi Flick.

Pese a que a la comunicadora Helena Condis también contó que desde la institución están apoyando plenamente al jugador, dado que ha presentado varios episodios de ansiedad, ya no se descarta una en todo esto: encontrar un sustituto en el mercado.

Y justamente esta vía se abre para el club en la venidera ventana de traspasos en el mes de enero, apuntándose en que no pueden afirmar una fecha exacta en la que el futbolista pueda estar recuperado para volver a jugar con el equipo, sobre todo en la fecha de la temporada en la que están y con un conjunto culé que sigue peleando todas los torneos en los que participa.

Finalmente, habrá que esperar a más informaciones sobre Araújo y Barcelona, que puedan aclarar mejor el panorama, si en definitiva el club opta por encontrar la cesión o fichaje de algún jugador en el mercado de invierno o puede avanzar con el uruguayo ya recuperado.