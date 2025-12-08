Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela 2025, presenta a su novio “Ken”

Suscríbete a nuestros canales

La recién coronada Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz encendió las redes sociales tras presentar en Venevisión a su novio, a quien cariñosamente apoda “Ken”, dejando claro que, en su vida tras bambalinas está más enamorada que nunca.

En el especial “Noche de Triunfadoras”, la reina de belleza contó con la compañía del joven que, pese a estar nervioso, expresó que, estaba feliz de lo logrado por su novia.

El amor de Clara Vegas Goetz

Pero, la presencia del “Ken” no se limitó a las pantallas del canal de la colina. Antes de la emisión del programa, la joven publicó un video con él, donde expresó su nerviosismo por la entrevista que le hicieron en el estudio.

“Fan de la Shorty desde que nací y así me quedé, antes de las redes”, contestó al preguntarle un poco más sobre su vida, lo que deja claro que su relación data desde hace mucho tiempo. En el mismo clip, el chico celebró la idea de viajar a Puerto Rico, donde competirá Clara en el Miss Universo 2026.

Ese pequeño clip, con gestos de complicidad, preguntas y respuestas entre pareja, bastó para que muchos seguidores derritieran corazones y soltaran comentarios como “¡Se ven bellos juntos!” o “¿Cómo que novio? Si somos tus novias”, demostrando que el anuncio no pasó desapercibido.

El triunfo de Clara

La coronación de Clara Vegas Goetz no fue cualquier noche. Representando al estado Miranda, se alzó con la corona en la gala del 4 de diciembre de 2025, en un momento histórico, pues, por primera vez, madre e hija se convierten en Miss Venezuela. Su madre, Andreina Goetz, ganó el título en 1990, 35 años atrás.