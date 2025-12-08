¡Desastre absoluto! La directiva del Real Madrid se cansa

Suscríbete a nuestros canales

El pésimo rendimiento que arrastra el Real Madrid en las últimas semanas ha encendido todas las alarmas en el Santiago Bernabéu.

Según detalla el Diario Marca, la cúpula de la directiva del club, encabezada por Florentino Pérez, ha pasado de culpar principalmente al banquillo a señalar directamente a la actitud de varios jugadores clave.

La información apunta a que, inicialmente, el cambio de entrenador de Carlo Ancelotti a Xabi Alonso se percibió como la solución inmediata para enderezar el rumbo.

Sin embargo, a pesar del cambio en el cuerpo técnico, el equipo sigue mostrando un nivel irregular, falta de intensidad y, lo más preocupante para la entidad, una aparente falta de hambre y compromiso en momentos cruciales.

La culpa cae en el vestuario

El giro en la opinión de la directiva es significativo. El presidente Florentino Pérez y sus colaboradores consideran que la plantilla, repleta de talento y estrellas mundiales, está muy por debajo de su potencial.

No se trata únicamente de errores tácticos, sino de una relajación y una falta de autoexigencia inaceptables para la camiseta blanca.

Jugadores que hasta ahora eran intocables o que representan una inversión millonaria están bajo la lupa. La paciencia de la directiva se agota al ver un equipo sin alma, que a menudo parece jugar "andando" ante sus rivales.

La advertencia de Florentino

La nota de Marca subraya que la situación ha escalado a tal punto que el club ya baraja una decisión drástica para el próximo mercado de verano. Si el rendimiento y, sobre todo, la actitud de ciertos futbolistas no mejoran radicalmente en los meses venideros, el Real Madrid considerará seriamente ponerlos en el mercado.

Esta medida de choque busca enviar un mensaje inequívoco: nadie es imprescindible cuando falta compromiso.

La entidad está dispuesta a realizar una limpia profunda en el vestuario, sacrificando nombres importantes para garantizar un equipo con jugadores que sientan la misma exigencia que impone la institución.