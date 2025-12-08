LVBP: Luisangel Acuña sigue metiendo presión y suma su segundo grand slam de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Luisangel Acuña continúa demostrando un altísimo nivel en esta temporada 2025-2026, y eso sin duda es motivo de alegría tanto para Cardenales de Lara como para Mets de Nueva York. Y es que en la noche de este domingo hizo desaparecer otra pelota con una enorme conexión.

Luisangel hace volar alto a Cardenales

La octava semana de ronda regular cierra en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, con un choque imperdible entre los crepusculares y las Águilas del Zulia. En ese festival de batazos, la presencia del grandeliga venezolano hizo estallar de emoción al recinto larense.

Con un marcador adverso de 5 a 0 en el quinto episodio, Luisangel Acuña apareció en el cajón de bateo con las bases llenas y sin outs, una situación en la que debía sí o sí tratar de remolcar alguna carrera. Al final lo consiguió, y vaya de qué forma.

Al segundo lanzamiento del relevista Manuel Medina llevó la bola con dirección a las gradas del jardín izquierdo, recortando distancias en el marcador de manera fenomenal. Cabe mencionar que se trató de su sexto jonrón de la campaña, así como el segundo con la casa llena.