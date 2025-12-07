Jackson Chourio destaca entre los mejores de la postemporada 2025 en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Si hacemos un repaso por la postemporada 2025 en las Grandes Ligas, no hay dudas que el nombre de Jackson Chourio resalta no solo entre los peloteros venezolanos, sino en general. Y es que su entrega, compromiso y rendimiento lo convirtieron en alguien indispensable para Cerveceros de Milwaukee.

Chourio, hombre clave en Milwaukee

Como muchos recordarán, los Cerveceros tuvieron el mejor récord de la Liga Nacional y eso les permitió evitar el Comodín, comenzando así en la Serie Divisional. Allí, se hicieron cargo de los Cachorros de Chicago luego de cinco compromisos bastante reñidos.

Sin embargo, las cosas cambiaron en la Serie de Campeonato, pues no vieron luz frente a los Dodgers de Los Ángeles en cuatro juegos. Pero con todo y eso, Jackson Chourio nunca dejó de brillar e incluso con algunos problemas físicos lo dejó todo sobre el terreno de juego.

Vale recordar que el jardinero venezolano apenas cuenta con dos zafras en la MLB, y justamente en ambas se ganó múltiples elogios por sus destacadas actuaciones. De hecho, en la postemporada de este 2025 lideró a su equipo en los apartados de hits, jonrones, impulsadas y promedio al bate.

Números de Jackson Chourio en la postemporada 2025 de la MLB