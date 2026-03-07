Más de 300 dólares abonó los seis aciertos del 5y6 de Valencia para este sábado 7-3-2026

Suscríbete a nuestros canales

Para este sábado 07 de marzo, el Hipódromo de Valencia realizó la sexta reunión de la temporada, con un programa de ocho pruebas de gran interés técnico, con el tradicional 5y6 nacional como el eje central de la jornada. El hipismo en el centro del país vive un momento estelar.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 Valencia

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.66.594.180,00, de los cuales Bs.9.323.185,20 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá Bs.35.960.857,20.

Meridiano: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 tercera del programa, la victoria fue para Preciosa Dolores (número 3), con un dividendo de Bs. 228,04 a ganador y la monta de R. Ordoñez en yunta con E. Pimentel, en tiempo para 1.200 metros de 77”.

En la cuarta carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Draxler (número 3) con la monta de Fernando J. García; fue ensillada por Yondel Calderón, y corrió en tiempo de 75,2 para 1.200 metros.

La tercera válida para el 5y6, quinta carrera en turno, la ganó Forzesco (número 4) con el jinete Oliver Medina, quien recibió las instrucciones de Henfry Alayón, para ganar en crono de 82 para 1.300 metros.

En la cuarta válida del 5y6, sexta carrera, el triunfo fue para Animal Jungle (número 2) con la monta de Hermixon Medina en yunta con Henfry Alayón, que agenció crono de 81”2 para 1.300 metros.

En la séptima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Sra. Florencia (número 9) se alzó con la victoria con la monta de Hermixon Medina en yunta con Carlos Escobar Jr, y dejó crono de 75”4 para 1.200 metros.

En la última carrera de la jornada, Valencia, octava en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Mr. Guerrero (número 1) con la monta de Francisco Quevedo, para el entrenador José Dilascio.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 11.280, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 818,26. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 250 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 142.407,73.