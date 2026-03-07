WBC: Así alineará Venezuela ante Israel

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela enfrenta su segundo compromiso en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ante la selección de Israel. El manager Omar López definió el orden al bate y al lanzador abridor para este encuentro que se disputa en el loanDepot Park de Miami. Tras el debut en el certamen, el equipo venezolano hizo algunos ajustes para su duelo contra la novena israelí.

Ronald Acuña Jr. encabeza la lista como jardinero derecho y primer bate, seguido por Maikel García, quien asume la responsabilidad en la tercera base. Luis Arráez, actual referente del contacto, se ubica como inicialista y tercer bate.

Ronald Acuña Jr. (RF) Maikel García (3B) Luis Arráez (1B) Salvador Pérez (C) Eugenio Suárez (DH) Wilyer Abreu (LF) Gleyber Torres (2B) Javier Sanoja (CF) Ezequiel Tovar (SS)

Enmanuel De Jesús recibe la responsabilidad en la lomita

El cuerpo técnico venezolano designó al zurdo Enmanuel De Jesús como el lanzador abridor para este segundo juego. De Jesús, quien tiene experiencia en el sistema de ligas menores de Estados Unidos y ha tenido pasantías por el beisbol asiático, recibe la oportunidad de demostrar su control ante una alineación de Israel que suele ser disciplinada en el plato.