El fútbol de España protagoniza nuevo escándalo sobre racismo

Nuevas informaciones han surgido desde España y tuvieron lugar este sábado 7 de marzo. No precisamente estrictamente apegado a lo deportivo, sino por un hecho que obligó a la activación del protocolo contra el racismo.

Esta vez, el hecho puntual viene con una nueva denuncia, que habría ocurrido en el partido Real Socciedad B contra el Castellón, en la jornada 29 de LaLiga Hypermotion, duelo que se llevarían los vascos (4-2).

El gran protagonista fue el defensa de la Real, Kazunari Kita, quien afirmó al árbitro, en medio del duelo, que recibió una agresión racista por el también defensa rival Alberto Benítez, quien presuntamente lo llamó "pu$( chino".

"En el minuto 94 se activó el protocolo antirracista porque Kita (Real Sociedad B) me comenta que Alberto Benítez (Castellón) se dirigió a él como 'p*** chino'", citó la propia acta arbitral del colegiado Alonso De Ena Wolf.

¿Qué más reseñó el acta arbitral sobre la acusación por racismo?

La situación sin duda alguna sorprendió a propios y extraños presentes en el partido, además de los minutos confusos, en los que el juez apuntó también que: "este insulto no ha sido escuchado por ningún miembro del equipo arbitral".

Entre las voces que se refirieron a los hechos estuvo la del propio entrenador del Castellón, que quiso ser cauto a la hora de emitir un juicio antes de conversar con su futbolista acusado.

"Ahora iré a vestuario porque estaba sancionado y he visto el partido desde una cabina. Ahora hablaré con el jugador, preguntaré a ver que ha pasado. Al final son cosas desagradables. Espero que haya sido un malentendido de por el bien de nuestro jugador como de Kita. Ahora me enteraré de qué ha pasado", dijo.

Ahora mismo, esta situación pasará por las comisiones encargadas de lo disciplinario, entre las esperadas conclusiones y versiones de lado y lado, mientras Kazunari Kita seguirá con muchos focos sobre sí.