Sorpresa en la Premier League: Manchester City perderá a esta estrella al termino de la campaña

La Premier League podría recibir un notición en los próximos meses cuando finalice el torneo local. Justamente, sobre esta información está enfocado el Manchester City, uno de los clubes que ha protagonizado las última ediciones y que estaría cerca de despedirse de una de sus principales estrellas.

Se trata del mediocampista Bernardo Silva, quien no tendría en este momento intenciones de renovar su contrato con el club ciudadano, según el periodista Matteo Moretto; una decisión que le abriría la puerta de cara al mercado de verano.

El comunicador compartió esta noticia en sus redes sociales, algo de lo que también había hablado hace algunos días Fabrizio Romano, sobre la posible marcha al cierre de la campaña 2025-26.

Baja de peso para el Manchester City

A sus 31 años, el portugués sigue siendo un fijo en las alineaciones de Pep Guardiola y es su nivel el que ha generado que se mantenga en la dinámica del más alto nivel.

Su posible marcha genera una serie de debates en el club, sobre todo por lo que tendrían que buscar para encontrar un remplazo de peso a lo que ha hecho Silva en todos estos años, siendo clave incluso para ganar la primera Champions League de la institución en 2023.

Ahora mismo, no hay confirmación oficial de este desenlace, pero no es un secreto a voces que: "No hay negociaciones en curso para renovar su contrato", tal como lo apuntó Moretto.

Bernardo está disputando nada más y nada menos que su novena temporada en el Manchester City, con unos registros muy destacados, en los que además suma 445 partidos, 42 goles y 34 asistencias.