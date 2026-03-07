Italia golpea la mesa en el Clásico Mundial: Sólido debut con acento venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El diamante del Daikin Park en Houston fue testigo este sábado de una exhibición de pitcheo y orden táctico por parte de la selección de Italia. En su primer compromiso del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, el conjunto europeo no dejó margen a la duda y superó con solvencia a Brasil, enviando un mensaje claro a sus rivales de grupo: Italia no ha venido solo a participar, sino a competir por los puestos de vanguardia.

Dominio absoluto desde la lomita

La clave del encuentro residió en el brazo del zurdo Sam Aldegheri, quien firmó una de las aperturas más dominantes en lo que va del torneo. El nativo de Verona trabajó durante 4.2 entradas en blanco, permitiendo apenas un imparable y abanicando a ocho bateadores brasileños. El cuerpo de relevistas mantuvo la misma tónica, completando una blanqueada que resalta la profundidad del bullpen estructurado para esta edición.

A la ofensiva, la novena italiana mostró una agresividad constante, capitalizando las oportunidades con corredores en base y demostrando una cohesión que ya se había asomado durante sus juegos de exhibición ante equipos de Grandes Ligas.

La mano de Francisco Cervelli

Detrás de este éxito inicial se encuentra la visión estratégica de un viejo conocido del béisbol caribeño: Francisco Cervelli. El exreceptor venezolano, quien vistió el uniforme italiano como jugador en 2009 y 2017, ha asumido las riendas del equipo con una filosofía basada en la intensidad y el "amor por el juego".

Cervelli, nacido en Valencia y de ascendencia italiana, ha logrado amalgamar un vestuario con diversas raíces culturales, inyectando la garra característica del pelotero criollo en el sistema europeo. Su debut como manager en este torneo internacional confirma su capacidad de liderazgo, logrando que sus dirigidos ejecuten un béisbol de fundamentos impecables.

"Tenemos que poner a Italia en el mapa. Mi idea de juego es atacar, atacar y atacar", declaró Cervelli previo al encuentro, una premisa que sus jugadores cumplieron al pie de la letra en el terreno texano.

Con este triunfo, Italia se posiciona favorablemente en el Grupo B, donde deberá medir fuerzas contra potencias como Estados Unidos y México. Sin embargo, con el impulso de esta victoria y la dirección técnica de Cervelli, los "Azzurri" ya han empezado a reescribir su historia en este certamen.