​​​​​​​Kawhi Leonard desafía al tiempo: 40 partidos consecutivos de pura élite anotadora

En una liga que prioriza la juventud y el descanso gestionado, Kawhi Leonard está enviando un mensaje de vigencia absoluta. Al registrar su cuadragésimo partido consecutivo con 20 o más puntos, el alero no solo lidera la marcha de los Clippers, sino que ha grabado su nombre en los libros de récords con una marca de longevidad.

Un hito para la historia clínica y estadística

A sus 34 años, Leonard ha logrado lo que ninguna otra leyenda de la liga pudo conseguir a esa edad. Ni siquiera anotadores históricos en sus etapas veteranas mantuvieron una regularidad tan prolongada en la barrera de las dos decenas de puntos. Esta racha de 40 partidos es la más extensa jamás registrada por un jugador que supera los 32 años, superando marcas de íconos que anteriormente dominaron la liga en su madurez.

Lo más impresionante de este logro es la eficiencia con la que Kawhi está operando:

Consistencia en el tiro: Durante este periodo, ha mantenido porcentajes cercanos al 50% en tiros de campo y niveles de élite desde la línea de triples y tiros libres.

Salud y ritmo: Tras temporadas marcadas por ausencias, esta racha es la señal más clara de que Leonard ha encontrado un ritmo físico que le permite ser el ancla ofensiva noche tras noche.

El motor de los Clippers

Más allá del récord individual, el impacto de Leonard se traduce en victorias. Durante los tramos más dominantes de esta racha, los Clippers han logrado rachas de victorias significativas que los mantienen en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Oeste. Con un promedio de temporada que ronda los 27.8 puntos por partido, Kawhi está firmando una de las campañas más productivas de su carrera en términos de volumen anotador.

En la NBA actual, donde las estrellas suelen alternar noches de explosividad con jornadas de descanso, la "rutina" de Kawhi Leonard de entregar 20 puntos cada vez que pisa la duela se ha convertido en la constante más fiable del baloncesto profesional.