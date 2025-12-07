MLB: Ronald Acuña Jr emula al bateador más poderoso de todos los tiempos

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr es de los peloteros más importantes de los últimos años en Grandes Ligas. Su nombre está a la par de los 40-40 de la liga, pero también de los ganadores del MVP. Sin embargo, tiene un registro brutal que solo lo tiene el mejor bateador de todos los tiempos antes de los 28 años.

Acuña Jr está en los libros de historia de la MLB, ya que el venezolano es junto a Mike Trout y Barry Bonds los únicos peloteros en registrar: 175+ jonrones y 200+ bases robadas antes de cumplir 28 años. Ronald cumplirá 28 el próximo 18 de diciembre y lo celebrará con Tiburones de La Guaira.

La hazaña coloca al jardinero de Bravos de Atlanta en un selecto grupo de bateadores que combinan poder y velocidad. Su capacidad para producir carreras y desestabilizar defensas lo convierte en una figura única dentro de la liga, con impacto simbólico y estadístico.

Ronald Acuña Jr y su temporada invernal en Venezuela

Ronald Acuña Jr es una de las grandes atracciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El pelotero de Tiburones de La Guaira ha participado en las temporadas: 2022, 2023 y 2025 (2024 lesionado). Él ha defendido que jugar en Venezuela le ayuda a tener ritmo competitivo para la MLB.

En ese contexto, Acuña Jr está imparable registrando números brutales para el beisbol invernal: 9 hits, 2 jonrones, 4 impulsadas, 6 bases robadas, .321 promedio en 7 juegos disputados. No sabemos cuanto tiempo estará en la competición, pero lo que lleva hasta ahora ha sido sensacional.

¿Qué esperar de Ronald Acuña Jr en Grandes Ligas 2026?

Lo principal que hay que esperar de Ronald Acuña Jr para la próxima temporada es que pueda tener salud. Es decir, no tener lesiones que lo aparten del terreno de juego, si esto ocurre, el venezolano va a explotar su potencial; y eso solo significa que estará cerca de marcas legendarias en la liga.