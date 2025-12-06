LVBP anuncia la suspensión del Juego de Estrellas 2025/26

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha anunciado, por medio de un comunicado de prensa, la suspensión del Juego de Estrellas de la temporada 2025/26, por razones logísticas que todavía no han sido detalladas.

Este compromiso, que es una tradición importante en nuestra pelota criolla, y que había regresado en los años 2023 y 2024 luego de ausentarse por cinco temporadas consecutivas, estaba pautado para realizarse en esta ocasión el 9 de diciembre del presente año. Sin embargo, finalmente no se llevará a cabo.

Luego de la edición número 51 del Juego de Estrellas de la LVBP, realizada el 5 de diciembre de 2017, este tradicional duelo tuvo una prolongada pausa en nuestro beisbol. No fue hasta la temporada 2023/24 cuando volvió, bajo el formato de Occidentales vs Orientales, con Ildemaro Vargas siendo el MVP de esa edición.

En la pasada 2024/25, el formato cambió, siendo un combinado de los mejores jugadores de la LVBP para medirse al equipo japonés "Japan Breeze", en lo que fue también una emocionante y distinta edición, que culminó con un triunfo para el equipo venezolano, con Gabriel Arias como Más Valioso.

Para la edición 2025/26, se había anunciado que la idea era regresar al formato de Orientales vs Occidentales. Sin embargo, temas logísticos han llevado a la no realización del compromiso, y salvo un giro de 180 grados, esta decisión parece ser definitiva.