Pentatlón Moderno: La apuesta venezolana rumbo a Los Ángeles 2028

El Pentatlón Moderno nació para simular el recorrido de un soldado mensajero. Se consolidó como una de las pruebas más completas del olimpismo. La disciplina inicia con la esgrima, donde la táctica define combates rápidos y continúa con el circuito de obstáculos contra reloj, que sustituyó a la tradicional equitación.

El recorrido se amplía con la natación de 200 metros estilo libre y culmina con el láser run, prueba decisiva que combina carrera y tiro. Allí se define el podio, con los primeros en cruzar la meta consagrándose como los más completos, en un formato que premia versatilidad y resistencia.

Venezuela inició su camino en 2007 y hoy cuenta con referentes como Albert Rivas, Rainer Arias, Yicxon Pérez, Osmaydi Arias, Ariana Vivenes y Giraly Marcano. Berengerth Sequera fue pionero en Nanjing 2014, y ahora una nueva generación busca consolidarse rumbo a Los Ángeles 2028.

Berengerth Sequera, pionero del Pentatlón Moderno en Venezuela

Berengerth Sequera se convirtió en pionero del Pentatlón Moderno venezolano al ser el primer atleta en competir en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, Nanjing 2014. Su participación marcó un hito histórico para el país, consolidando la presencia nacional en una disciplina que exige táctica, resistencia y versatilidad.

Su carrera comenzó con logros juveniles destacados, incluyendo el campeonato panamericano y participación en el Mundial de Pentatlón en Hungría. En Nanjing 2014 compitió en esgrima, natación, equitación, tiro y carrera, alcanzando posiciones cercanas al top-10 junto a su hermano Engelberth, mostrando el potencial competitivo de Venezuela en la disciplina

Integrante de la selección nacional y activo en válidas avaladas por la UIPM, Sequera entrenó en países como Suecia y Hungría, impulsando el desarrollo del Pentatlón en categorías menores. Representó a Venezuela entre 59 clasificados a Nanjing y mantuvo actividad hasta 2025, dejando un legado de formación y masificación deportiva