Reinas que ganaron el Miss Venezuela con la banda de Miranda

El Miss Venezuela Universo 2025 se realizó el jueves 4 de diciembre, en el Salón Espacios, del Centro Comercial Líder. La ganadora fue la representante del estado Miranda, Clara Vegas Goetz, quien con sus 23 años asume la responsabilidad de gritar Venezuela ante el universo.

Al igual que Clara muchas bellezas criollas portaron la banda del estado Mirando, una de ellas la hermosa Susana Duijm, quien en 1955 la llevó en el certamen más importante del país. Tras ganar el nacional, fue al Miss Universo siendo parte de las semifinalista y luego recibió la invitación para Miss Mundo, que ganó en Londres.

Otras reinas

Para 1964 llegó el torno de la guapa Mercedes Revenga, quien ganó la corona nacional con la banda Miranda y luego fue top 15 en el Miss Universo, realizado en Miami Beach Convention Hall.

1981 llegó con la victoria de Irene Lailin Sáez Conde como Miss Venezuela.

Siete años después la doctora Yajaira Vera Roldan, llevó sobre su pecho la banda mirandina, para luego portar la de Miss Venezuela 1988.

Martina Thorogood, se alzó con el título de la belleza en el Poliedro de Caracas, también con la banda.

Para las 2009 y 2010 dos bellezas ganaron consecutivamente, las hermosas Marelisa Gibson y Vanessa Goncalves.