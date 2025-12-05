LVBP

LVBP: Pedro Rodríguez vuelve a ser decisivo como en sus mejores años

El serpentinero de las Águilas se llevó un nuevo triunfo, para acumular una marca importante

Josué Porras Estebanot
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 01:52 pm
LVBP: Pedro Rodríguez vuelve a ser decisivo como en sus mejores años
Pedro Rodríguez / Foto: Carlos Castro
Pedro Rodríguez tuvo una temporada 2024/25 de resurrección. Luego de tres años consecutivos muy negativos, en los que su efectividad nunca bajó de 6.00, el diestro vivió una campaña espectacular con Tiburones, al lograr dejar efectividad de 1.44 en 31.1 episodios de labor, en los que permitió tan solo cinco anotaciones.

A pesar de su gran nivel, el veterano pitcher fue cambiado en la temporada muerta a las Águilas del Zulia, en una transacción que llevó al grandesligas Máximo Acosta a los Tiburones de La Guaira. Sin embargo, a pesar del shock que puede significar un movimiento, el diestro sigue mostrando un buen nivel en la lomita, y este jueves 4 de diciembre logró una marca que no conseguía desde hace un tiempo.

El Amolador acumula triunfos

Este jueves 4 de diciembre, Pedro Rodríguez completó una entrada de par de imparables y una carrera recibida ante los Tiburones de La Guaira, para adjudicarse su tercer triunfo de la temporada 2025/26 de la LVBP, y ayudar a las Águilas del Zulia a derrotar al conjunto litoralense, para finalmente salir de la mala racha en la que estaba sumergido el equipo.

Con esta victoria, "El Amolador" logró llegar a tres victorias por primera vez desde la lejana campaña 2013/14, lo que demuestra que ha vuelto a ser un brazo sumamente confiable y apto para lanzar en situaciones apremiantes.

En lo que va de campaña, Pedro Rodríguez registra foja de 3-0, con efectividad de 3.86 en 19 apariciones, con un WHIP bueno para esta liga de 1.13. Sin duda, un gran resurgir para un veterano de mil batallas en nuestra pelota.

