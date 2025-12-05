Johan Aranguren es categórico: "El chance es claro" para ganar en el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Johan Aranguren, el jinete de los guantes negros y particular estilo, mantiene su buen momento. Tras obtener un nuevo triunfo la semana pasada, se prepara intensamente para darlo todo en la cancha durante la jornada dominical.

Jinete: Oportunidad de Victoria La Rinconada Reunión 47

El equipo de Meridiano Web lo abordó con la finalidad de ofrecer a la fanaticada una orientación clara. La entrevista cobra gran relevancia, pues el profesional tiene cinco compromisos, todos válidos para el 5y6 nacional, una información de suma importancia para los apostadores que buscan sellar su boleto con éxito.

En la primera válida comienzas labores con el ejemplar El Chema.

-Estoy muy agradecido con su entrenador Laya por la oportunidad, este caballo anda espectacular y esperamos que decida la carrera.

Acto seguido luego de 112 días sin correr, guiaras al ejemplar Leo Alessandro que lo conoces.

- Este ejemplar anda bastante bien. Lo conozco y esperamos que figure en la definición de la carrera. Por lo tanto, no lo dejen fuera de sus combinaciones.

Para la tercera válida, repites la monta del ejemplar Mi Querida Montse.

-Esta yegua en su última tuvo muchos contratiempos, para esta ocasión libre de ellos debe seguir en franca mejoría.

La cuarta válida, luce muy pareja y repites la monta de la tordilla Boiled Milk.

- Ya conozco a la yegua. Su condición es muy buena y estará en la definición de la carrera. Tengan cuidado, pues su única rival es Proritise.

Sexta Válida: La Rinconada Yegua Importada Dividendo

Cierras tus labores en la carrera de los acumulados con la yegua importada Catira Mercedes (Usa) que estrena la cuadra de Deibis Guevara.

- Agradezco al entrenador Deibis por esta oportunidad. He tenido la ocasión de trabajar con la yegua; anda bastante bien y estoy seguro de que podemos decidir la carrera