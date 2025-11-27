Velocidad pura y fuerte atropellada: El sello de Johan Aranguren para ganar en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Johan Aranguren, conocido como “Guantes Negros”, es sin duda uno de los profesionales más destacados del hipismo.

Se aprovechó un breve receso durante la jornada de ajuste de este miércoles 26 de noviembre en el óvalo de La Rinconada, Aranguren conversó en entrevista exclusiva para Meridiano Web, donde detalló sus cuatro compromisos para la esperada reunión 46 del domingo.

Conscientes de que la temporada está por culminar, el jinete y su agente, el profesor Manuel Vásquez, se mantienen activos con trabajo fuerte que le permita conseguir montas importantes y de esta forma poder sumar nuevas victorias y así lograr un cierre exitoso en el 2025.

Entrevista: Carreras Jinete Compromiso 5y6

Johan gracias por tu tiempo, tu primer compromiso se trata del ejemplar Gabo White, caballo que viene de arribar tercero en su más reciente y presenta el trainer Jefferson Rivas.

-Este es un caballo que en su penúltima ocasión tuve la oportunidad de montarlo y arribamos en el cuarto lugar bastante cerca. Para esta oportunidad el ejemplar se mantiene, anda bastante bien y vamos a decidir la carrera.

Para la segunda válida, vuelves al lomo de la yegua Mi Querida Montse con la cuál tienes una victoria.

- Sí, a ella también la conozco e incluso ya hemos ganado juntos. Estoy agradecido con el propietario y el entrenador por la oportunidad, ella anda bastante bien para esta ocasión y estoy seguro de que mejorará este domingo.

En recorrido de 1.200 metros repites por tercera ocasión consecutiva al ejemplar My Five Mate.

-Este caballo anda bastante bien, lo conozco a la perfección y me gusta con características de línea para esta carrera del 5y6.

Carrera de Cierre: La Rinconada Johan Aranguren Datos Hípicos

Culmina tus compromisos en la sexta válida conocida como la carrera de los acumulados con la yegua Boliled Milk del trainer Henry Trujillo.

-Agradecido con Henry Trujillo por la oportunidad. Es una yegua que corre de menor a mayor y para esta oportunidad vamos a estar decidiendo.

Aprovecho la oportunidad de invitar a toda la fanaticada hípica a que vengan al hipódromo La Rinconada, que esta impecable y sellen el juego del 5y6.