Radiografía del 5y6: Así queda el ajuste táctico de la línea de Gaceta Hípica que no lo puedes ignorar

Suscríbete a nuestros canales

La cuadragésima sexta reunión se disputará este domingo 30 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, con un total de 12 competencias sin pruebas selectivas.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

La jornada para el 5y6 Nacional comienza en la séptima competencia.

La novena del programa, tercera válida está reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros y cuenta con una nómina de 10 participantes más un premio especial adicional de 23.400 dólares.

La criolla Essencial White (número 9), es una de las competidoras inscritas para esta válida, con la monta de Hemirxon Medina y presentada por Henry Trujillo para los colores del Stud M.M.

Se perfila como la primera favorita y la línea para Gaceta Hípica. Asimismo, le quitan el implemento Bozal Blanco (-BB).

Su última actuación en la arena caraqueña fue el día 02 de este mes de noviembre y fue capaz de llevarse el triunfo con 2 cuerpos de ventaja, por lo que dejó crono de 75 segundos exactos para el tiro de 1.400 metros.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 26 de noviembre, la tordilla seisañera dio un pique en el aparato y salió al tiro, en silla, informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas