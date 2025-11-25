La pieza clave para el 5y6: Un purasangre con 140 días sin correr podría ser el batacazo de cierre de mes

Suscríbete a nuestros canales

La décima carrera, cuarta válida forma parte de la programación de la reunión 46, a realizarse el día domingo 30 de noviembre en el hipódromo de La Rinconada.

El llamado será para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros, pautada para las 4:45 de la tarde.

Ejemplar: Reaparece R46 La Rinconada Datos Hípicos

El seisañero, Prince Of Success es uno de los ejemplares inscritos para esta carrera, con la monta del jinete profesional Aldry Siso que vuelve a sus manos, presentado por Ademar Rodríguez Piñango, que defenderá los colores del Stud “El Aventurero”.

Luego de un período de 140 días, este hijo de Prussian en Magnolia Moon por Malibu Moon reaparece al óvalo caraqueño y puede ser una buena alternativa para los buenos dividendos y asegurar el mes de diciembre.

En su última actuación del pasado 13 de julio fue capaz de llegar séptimo a 14 cuerpos del triunfador Bucare en esa ocasión montado por el aprendiz Winder Véliz.

El nacido y criado en el Haras Paumar además de utilizar los implementos: BB (Bozal Blanco), CC (Casquillos Correctivos), Gr (Gríngolas), V (Vendas), M (Martingala) y La (Lengua Amarrada), buscará una nueva victoria y su primera de este último meeting.

Trabajos de Prince of Success: La Rinconada

Nov 08 A. Siso E/P 18 33,4 48,4 63,1 77 (1000) 92,1/108,2// de carrerón, cómodo con remate de 13,4.

Nov 22 A. Siso E/P 17,4 30,3 43,2 (600) 56,2 2p 69,2 4p 84,1/+ 1/ movido, a 2 cuerpos de Gran Shishipanga con remate de 12,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.