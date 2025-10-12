Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 12-10-2025

Este domingo 12 de octubre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 39 de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas. La edición VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII). VI Clásico "Virgilio Decán" (GI) y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.
La Rinconada: Jaime Lugo destacó en la jornada con 3 victorias
En la presente jornada dominical el jinete Jaime Lugo fue el más destacado con tres victorias. Jaime Lugo, se llevó el triunfo con los ejemplares Carrasqueado y Pampura, ambos para el entrenador Fernando Parilli y Stud "ZM", en la segunda y cuarta carrera, respectivamente. Luego en la última carrera se llevó el triunfo con San Benito (USA) para el entrenador Carlos Radelli.
El entrenador venezolano Gabriel Márquez, Fernando Parilli y Jorge Salvador, fueron los más destacado de la jornada dominical tras ganar dos carreras cada uno. Parilli, ganó la segunda carrera con Charrasqueado y la cuarta carrera con el ejemplar Pampura, ambos guiado por Jaime Lugo, quien lució los colores del Stud "ZM". Salvador, ganó con Yasiel y Queen Alabama, en la novena y décima carrera, respectivamente.
Gabriel Márquez, por su parte visitó el parque de vencedores con los ejemplares MagicShadow (USA) y Ekati King (USA) en la quinta carrera en yunta con Jhonathan Aray y en la undécima con Robert Capriles, en la VI edición del Clásico "Virgilio Decán" (Grado I)
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|PRIYANCA (1)
|53
|J. ARAY
|269,78
|2
|Latina Parts (6)
|53
|Y. González
|-
|3
|Spectacular Queen (3) (USA)
|54
|L. Mejías
|-
|4
|Reysgar (7)
|53
|K. Perfecto
|-
|5
|Princess Ana (5)
|53
|Y. Díaz
|-
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 269,78 Place: 56,71 y 95,25 Exacta: 1.184,29 Trifecta: 1.798,00 Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 02.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67"4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|CHARRASQUEADO (7)
|53
|J. LUGO
|65,59
|2
|Cumanés (1)
|53
|Y. Díaz
|-
|3
|Jofiel (4)
|53
|A. Sisso
|-
|4
|Alkalino (6)
|53
|J, Aray
|-
|5
|Chamuel (2)
|53
|J.A. Rivero
|-
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 65,59 Place: 75,19 y 66,10 Exacta: 227,01 Trifecta: 241,21 Superfecta: 282,08
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|ABOVE THE SKY (usa) (6)
|56
|F. QUEVEDO
|74,80
|2
|Naa Dudette (usa) (3)
|56
|Y, González
|-
|3
|Bella del Nilo (usa) (4)
|54
|H. Medina
|-
|4
|La Barbie (7)
|53
|J.G. Hernández
|-
|5
|Piemontesa (1)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador: Antonio Martínez Ganador: 74,80 Place: 73,40 y 406,37 Exacta: 435,43 Trifecta: 679,20 Superfecta: 4.662,56
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74"1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|PAMPURA (1)
|53
|J. LUGO
|112,10
|2
|Chipilina (3)
|53
|F. Quevedo
|-
|3
|Guillermina (7)
|53
|L. Mejías
|-
|4
|Lady Issa (9)
|53-3
|S: Yánez
|-
|5
|Emmyarantza (5)
|55
|H. Medina
|-
Entrenador: Fernando Parilli Ganador: 112,10 Place: 98,70 y 133,91 Exacta: 541,12 Trifecta: 969,13 Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 06.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86"4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|MAGICSHADOW (usa) (8)
|58
|J. ARAY
|57,78
|2
|First Time (3)
|53
|J. Lugo
|-
|3
|Chon Brady (5)
|53
|J.A. Rivero
|-
|4
|Mr. Keating (usa) (1)
|58
|F. Quevedo
|-
|5
|Moro de Oro (2)
|53,5
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador: Gabriel Márquez Ganador: 57,78 Place: 57,87 y 89,61 Exacta: 154,65 Trifecta: 751,68 Superfecta: 1.386,82. Ret.: 06.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72"1 VI Clásico "Ezequiel Zamora" (Grado III)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|MI QUERIDA EMMA (2)
|55
|J.G. HERNÁNDEZ
|103,61
|2
|Brown Sugar (3)
|55
|J. Lugo
|-
|3
|Miss Mireya (4)
|53
|J.C. Rodríguez
|-
|4
|Princesa Fina (6)
|53
|Y. González
|-
|5
|Tale Of May (USA) (5)
|56
|J.A. Rivero
|-
Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 103,61 Place: 103,82 y 72,96 Exacta: 302,67 Trifecta: 754,36 Superfecta: 1.318,25
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|LINDA ILUSION (2)
|57-4
|O. RIVAS
|98,53
|2
|Essencial White (8)
|55,5-3
|A. Ybarra
|-
|3
|Victoria de Oro (5)
|57,5-4
|L. Funez Jr.
|-
|4
|Elorza Princess (9)
|54-3
|W. Véliz
|-
|5
|Queen Tita (4)
|54-4
|L. Sangronis
|-
Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 98,53 Place: 140,82 y 63,94 Exacta: 414,43 Trifecta: 576,36 Superfecta: 699,48. Triple Apuesta: 740,09. Pool de 4: 2.737,90.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75"1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|MY FIVE MATE (5)
|53
|J. ARANGUREN
|739,90
|2
|Premiado (4)
|54,5
|J. Lugo Jr.
|-
|3
|Tower Star (1)
|60-4
|L. Funez Jr.
|-
|4
|Mad MAx (2)
|55,5-1
|Fel. Velázquez
|-
|5
|Mateo of Boston (11)
|54,5-3
|W. Véliz
|-
Entrenador: Manuel Vielma. Ganador: 739,90 Place: 151,57 y 55,00 Exacta: 1.825,96 Trifecta: 2.653,70 Superfecta: Sin acierto. Doble Perfecta: 6.109,07.. Ret.: 07.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 115"4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|YASIEL (11)
|55-3
|W. VELIZ
|224,93
|2
|Luigino (10)
|53-3
|O. Rivas
|-
|3
|Gabo White (5)
|55
|J.A. Rivero
|-
|4
|Zaraceño (2)
|53
|H. Medina
|-
|5
|Time Report (3)
|55
|Fel. Velázquez
|-
Entrenador: Jorge Salvador Ganador: 22,93 Place: 68,32 y 101,94 Exacta: 542,94 Trifecta: 6.608,32 Superfecta: Sin Aciertos. Ret.: 04.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|QUEEN ALABAMA (11)
|53
|J.A.RIVERO
|120,81
|2
|Kalsa (1)
|56-4
|L. Sangronis
|-
|3
|Encantadora (4)
|56
|J. Lugo
|-
|4
|Victory Rose (7)
|54
|Y. Díaz
|-
|5
|Miss Blaugrana (9)
|53
|J. Aranguren
|-
Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 120,81 Place: 68,96 y 92,83 Exacta: 580,83 Trifecta: 819,29 Superfecta: Sin aciertos.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72"1 VI Clásico "Virgilio Decán" (Grado I)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|EKATI KING (usa) (5)
|58
|R. CAPRILES
|185,75
|2
|Fleet Street (USA) (7)
|56-2
|J. Aray
|-
|3
|Gran Alabama (1)
|54
|F. Quevedo
|-
|4
|Colossus (6)
|55
|Y. González
|-
|5
|Bravucon (4)
|55
|H. Medina
|-
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 185,75 Place: 97,47 y 70,76 Exacta: 407,47 Trifecta: 614,82 Superfecta: 1.958,20..
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|SAN BENITO (usa) (10)
|58
|J. LUGO
|72,79
|2
|Forever Seeker (USA) (1)
|58
|J. Aray
|-
|3
|Gran Andrés (12)
|53,5
|J. Lugo Jr.
|-
|4
|Isócorico (11)
|54
|H. Medina
|-
|5
|Talentoso (5)
|54,5-4
|O. RIvas
|-
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 72,79 Place: 55,00 y 93,47 Exacta: 200,18 Trifecta: 644,22 Superfecta: 2.852,26 Triple Apuesta: 1.285,08 Súper Pool de 4: 3.827,76 Doble Perfecta. 1.253,97 5y6 nacional *5* (12.076). Bs. 1.817,07 5y6 nacional *6* (1.198) Bs. 70.649,94 . Loto Hípico:11 6,66. Ret.: 08-09.