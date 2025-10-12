Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 12-10-2025

La jornada dominical presentó doce pruebas que iniciaron a partir de la 1:00 de la tarde con dos pruebas clásicas

Por

Darwin Dumont
Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 06:11 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 12-10-2025
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 12 de octubre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 39 de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas. La edición VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII). VI Clásico "Virgilio Decán" (GI) y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

La Rinconada: Jaime Lugo destacó en la jornada con 3 victorias

En la presente jornada dominical el jinete Jaime Lugo fue el más destacado con tres victorias. Jaime Lugo, se llevó el triunfo con los ejemplares Carrasqueado y Pampura, ambos para el entrenador Fernando Parilli y Stud "ZM", en la segunda y cuarta carrera, respectivamente. Luego en la última carrera se llevó el triunfo con San Benito (USA) para el entrenador Carlos Radelli.  

 

 

El entrenador venezolano Gabriel Márquez, Fernando Parilli y Jorge Salvador, fueron los más destacado de la jornada dominical tras ganar dos carreras cada uno. Parilli, ganó la segunda carrera con Charrasqueado y la cuarta carrera con el ejemplar Pampura, ambos guiado por Jaime Lugo, quien lució los colores del Stud "ZM". Salvador, ganó con Yasiel y Queen Alabama, en la novena y décima carrera, respectivamente. 

 

Gabriel Márquez, por su parte visitó el parque de vencedores con los ejemplares MagicShadow (USA) y Ekati King (USA) en la quinta carrera en yunta con Jhonathan Aray y en la undécima con Robert Capriles, en la VI edición del Clásico "Virgilio Decán" (Grado I)

 

 

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 PRIYANCA (1) 53 J. ARAY 269,78
2 Latina Parts (6) 53 Y. González -
3 Spectacular Queen (3) (USA) 54 L. Mejías -
4 Reysgar (7) 53 K. Perfecto -
5 Princess Ana (5) 53 Y. Díaz -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 269,78 Place: 56,71 y 95,25 Exacta: 1.184,29 Trifecta: 1.798,00 Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 02. 

 

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 CHARRASQUEADO (7) 53 J. LUGO 65,59
2 Cumanés (1) 53 Y. Díaz -
3 Jofiel (4) 53 A. Sisso -
4 Alkalino (6) 53 J, Aray -
5 Chamuel (2) 53 J.A. Rivero -

Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 65,59 Place: 75,19 y 66,10 Exacta: 227,01 Trifecta: 241,21 Superfecta: 282,08 

 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 ABOVE THE SKY (usa) (6) 56 F. QUEVEDO 74,80 
2 Naa Dudette (usa) (3) 56 Y, González -
3 Bella del Nilo (usa) (4) 54 H. Medina -
4 La Barbie (7) 53 J.G. Hernández -
5 Piemontesa (1) 53 J. Lugo Jr. -

Entrenador: Antonio Martínez Ganador: 74,80 Place: 73,40 y 406,37 Exacta: 435,43 Trifecta: 679,20 Superfecta: 4.662,56

 

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74"1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 PAMPURA (1) 53 J. LUGO 112,10
2 Chipilina (3) 53 F. Quevedo -
3 Guillermina (7) 53 L. Mejías -
4 Lady Issa (9) 53-3 S: Yánez -
5 Emmyarantza (5) 55 H. Medina -

Entrenador: Fernando Parilli Ganador: 112,10 Place: 98,70 y  133,91 Exacta: 541,12 Trifecta: 969,13 Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 06.

 

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 MAGICSHADOW (usa) (8) 58 J. ARAY 57,78 
2 First Time (3) 53 J. Lugo -
3 Chon Brady (5) 53 J.A. Rivero -
4 Mr. Keating (usa) (1) 58 F. Quevedo -
5 Moro de Oro (2) 53,5 J. Lugo Jr. -

Entrenador: Gabriel Márquez Ganador: 57,78 Place: 57,87 y 89,61 Exacta: 154,65 Trifecta: 751,68 Superfecta: 1.386,82. Ret.: 06.

 

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72"1 VI Clásico "Ezequiel Zamora" (Grado III)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 MI QUERIDA EMMA (2) 55 J.G. HERNÁNDEZ 103,61
2 Brown Sugar (3) 55 J. Lugo -
3 Miss Mireya (4) 53 J.C. Rodríguez -
4 Princesa Fina (6) 53 Y. González -
5 Tale Of May (USA) (5) 56 J.A. Rivero -

Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 103,61 Place: 103,82 y 72,96 Exacta: 302,67 Trifecta: 754,36 Superfecta: 1.318,25 

 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 LINDA ILUSION (2) 57-4 O. RIVAS 98,53
2 Essencial White (8) 55,5-3 A. Ybarra -
3 Victoria de Oro (5) 57,5-4 L. Funez Jr. -
4 Elorza Princess (9) 54-3 W. Véliz -
5 Queen Tita (4) 54-4 L. Sangronis -

Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 98,53 Place: 140,82 y 63,94 Exacta: 414,43 Trifecta: 576,36 Superfecta: 699,48. Triple Apuesta: 740,09. Pool de 4: 2.737,90. 

 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75"1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 MY FIVE MATE (5) 53 J. ARANGUREN 739,90
2 Premiado (4) 54,5 J. Lugo Jr. -
3 Tower Star (1) 60-4 L. Funez Jr. -
4 Mad MAx (2) 55,5-1 Fel. Velázquez -
5 Mateo of Boston (11) 54,5-3 W. Véliz -

Entrenador: Manuel Vielma. Ganador: 739,90 Place: 151,57 y 55,00 Exacta: 1.825,96 Trifecta: 2.653,70 Superfecta: Sin acierto. Doble Perfecta: 6.109,07.. Ret.: 07.

 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 115"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 YASIEL (11) 55-3 W. VELIZ 224,93
2 Luigino (10) 53-3 O. Rivas -
3 Gabo White (5) 55 J.A. Rivero -
4 Zaraceño (2) 53 H. Medina -
5 Time Report (3) 55 Fel. Velázquez -

Entrenador: Jorge Salvador Ganador: 22,93 Place: 68,32 y 101,94 Exacta: 542,94 Trifecta: 6.608,32 Superfecta: Sin Aciertos. Ret.: 04.

 

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 QUEEN ALABAMA (11) 53 J.A.RIVERO 120,81
2 Kalsa (1) 56-4 L. Sangronis -
3 Encantadora (4) 56 J. Lugo -
4 Victory Rose (7) 54 Y. Díaz -
5 Miss Blaugrana (9) 53 J. Aranguren  -

Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 120,81 Place: 68,96 y 92,83 Exacta: 580,83 Trifecta: 819,29 Superfecta: Sin aciertos.

 

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72"1 VI Clásico "Virgilio Decán" (Grado I)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 EKATI KING (usa) (5) 58 R. CAPRILES 185,75
2 Fleet Street (USA) (7) 56-2 J. Aray -
3 Gran Alabama (1) 54 F. Quevedo -
4 Colossus (6) 55 Y. González -
5 Bravucon (4) 55 H. Medina -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 185,75 Place: 97,47 y 70,76 Exacta: 407,47 Trifecta: 614,82 Superfecta: 1.958,20..

 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 SAN BENITO (usa) (10) 58 J. LUGO 72,79
2 Forever Seeker (USA) (1) 58 J. Aray -
3 Gran Andrés (12) 53,5 J. Lugo Jr. -
4 Isócorico (11) 54 H. Medina -
5 Talentoso (5) 54,5-4 O. RIvas -

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 72,79 Place: 55,00 y 93,47 Exacta: 200,18 Trifecta: 644,22 Superfecta: 2.852,26 Triple Apuesta: 1.285,08 Súper Pool de 4: 3.827,76 Doble Perfecta. 1.253,97 5y6 nacional *5* (12.076). Bs. 1.817,07  5y6 nacional *6* (1.198) Bs. 70.649,94 . Loto Hípico:11 6,66. Ret.: 08-09.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
La Rinconada la rincoanda NFL Bengals
Domingo 12 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo