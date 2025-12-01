LVBP: Valencia se prepara para ser epicentro del jonrón en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El mes de diciembre llega cargado de batazos y emoción con la edición 23 del Festival del Jonrón Pepsi que se celebrará este lunes en el estado José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia con los mejores sluggers de la LVBP y las Grandes Ligas. El espectáculo también contará con la participación del rapero Akapellah

Participantes

El evento contará con la presencia de: Maikel García, Ronald Acuña Jr., Yasiel Puig, Jackson Chourio, Willson Contreras, Salvador Pérez, Francisco Rentería, Andrés Chaparro, Wilyer Abreu y Jadher Areinamo.

Ganadores del premio

Estos son todos los ganadores del Festival Jonrón Pepsi por año:

2000: Melvin Mora

Melvin Mora 2002: Álex Cabrera

Álex Cabrera 2003: Luis Raven

Luis Raven 2004: Eliézer Alfonso

Eliézer Alfonso 2005: Miguel Cabrera

Miguel Cabrera 2006: Eliézer Alfonso

Eliézer Alfonso 2008: Pablo Sandoval

Pablo Sandoval 2009: Bob Abreu

Bob Abreu 2010: Eliézer Alfonso

Eliézer Alfonso 2011: Luis Jiménez

Luis Jiménez 2012: Miguel Cabrera

Miguel Cabrera 2013 : Suspendido

: Suspendido 2014: Mario Lisson

Mario Lisson 2015: Carlos González

Carlos González 2016: Carlos González

Carlos González 2017: Wilson Contreras

Wilson Contreras 2018: Delmon Young

Delmon Young 2021: William Contreras

William Contreras 2022: Ronald Acuña Jr.

Ronald Acuña Jr. 2023: Ronald Acuña Jr.

Ronald Acuña Jr. 2024: Eugenio Suárez

Miguel Cabrera realizará el primer lanzamiento

En una declaración de Carlos Martínez, Gerente de Mercadeo deportivo de Empresas Polar, reveló que el lanzamiento inaugural será realizado por el Triple Coronado Miguel Cabrera. Una noticia que sorprendió a todos los fanáticos de la LVBP, puesto que, la organización Tigres de Aragua está esperando su incorporación al equipo para su despedida definitiva como jugador activo.