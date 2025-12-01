LVBP: Valencia se prepara para ser epicentro del jonrón en Venezuela

El mes de diciembre llega cargado de batazos y emoción con la edición 23 del Festival del Jonrón Pepsi que se celebrará este lunes en el estado José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia con los mejores sluggers de la LVBP y las Grandes Ligas. El espectáculo también contará con la participación del rapero Akapellah
Participantes
El evento contará con la presencia de: Maikel García, Ronald Acuña Jr., Yasiel Puig, Jackson Chourio, Willson Contreras, Salvador Pérez, Francisco Rentería, Andrés Chaparro, Wilyer Abreu y Jadher Areinamo.
Ganadores del premio
Estos son todos los ganadores del Festival Jonrón Pepsi por año:
- 2000: Melvin Mora
- 2002: Álex Cabrera
- 2003: Luis Raven
- 2004: Eliézer Alfonso
- 2005: Miguel Cabrera
- 2006: Eliézer Alfonso
- 2008: Pablo Sandoval
- 2009: Bob Abreu
- 2010: Eliézer Alfonso
- 2011: Luis Jiménez
- 2012: Miguel Cabrera
- 2013: Suspendido
- 2014: Mario Lisson
- 2015: Carlos González
- 2016: Carlos González
- 2017: Wilson Contreras
- 2018: Delmon Young
- 2021: William Contreras
- 2022: Ronald Acuña Jr.
- 2023: Ronald Acuña Jr.
- 2024: Eugenio Suárez
Miguel Cabrera realizará el primer lanzamiento
En una declaración de Carlos Martínez, Gerente de Mercadeo deportivo de Empresas Polar, reveló que el lanzamiento inaugural será realizado por el Triple Coronado Miguel Cabrera. Una noticia que sorprendió a todos los fanáticos de la LVBP, puesto que, la organización Tigres de Aragua está esperando su incorporación al equipo para su despedida definitiva como jugador activo.