Bravos se crece en el Monumental y hunde a Leones

Suscríbete a nuestros canales

En un desafío de mucho movimiento en las almohadillas y de carreras, los Bravos de Margarita se impusieron a los Leones del Caracas con un importante rally en la última entrada y los mandaron al último puesto de la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Henry Blanco comenzaron abajo en la pizarra, pero el pitcheo "Melenudo" no pudo responder y el Caracas terminó perdiendo 14 carreras por 8 contra los "Insulares".

Resumen:

En el duelo de toma y dame, los locales picaron adelante en el segundo episodio. Mientras, que sumaron al menos una anotación en cada uno de los últimos cinco episodios: una en el quinto, dos en el sexto, dos en el séptimo, una en el octavo y otra en el noveno.

Por parte de los "Isleños", las dos primeras llegaron en el tercer capítulo, aunado a eso, además sumaron una en el sexto, cuatro en el séptimo, dos en el octavo y un rally fulminante de cinco anotaciones en un noveno episodio que inició con el choque parcialmente 9-7, para acabar con las esperanzas capitalinas.

El pitcher ganador fue Ángel Rondón (2-0) y el revés, fue para Erick Leal (1-2). Con este triunfo los Bravos igualaron el segundo lugar de la tabla con balance de 20-18 y los Leones quedaron en solitario en el último puesto con récord de 16-20.