Resultados de la LVBP en la jornada de este domingo

Durante este domingo se dio por culminado el mes de noviembre y a su vez, la séptima semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Por lo tanto, es importante divisar cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

Los más destacado de esta jornada, fue el notable movimiento de anotaciones que hubo en los distintos estudios, siendo curiosamente Puerto La Cruz donde se piso el plato en menos ocasiones.

Magallanes juega perfecto:

Los Navegantes del Magallanes lograron una impresionante remontada, para extender su racha de victorias a seis en fila, superando a los Tiburones de la Guaira 8 carreras por 7 en el estadio Universitario y logrando un balance perfecto (6-0) en la séptima semana de campeonato.

Navegantes del Magallanes 8-7 Tiburones de La Guaira

Caribes vence por la mínima a Tigres:

Por su parte, los Tigres de Aragua tuvieron la carrera del empate en tercera con un out en la última entrada, pero Yilber Díaz sacó su estampa de bigleaguer y Caribes de Anzoátegui ganó 5 carreras por 4 en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Tigres de Aragua 4-5 Caribes de Anzoátegui

Cardenales propina paliza a Las Águilas:

Por segunda jornada consecutiva, los Cardenales de Lara le propinaron una paliza a Las Águilas del Zulia, está vez con marcador de 11 carreras por 1, para barrerlos en la miniserie de dos choques en le estadio Luis Aparicio El Grande.

Cardenales de Lara 11-1 Águilas del Zulia

Bravos hunde al Caracas:

Mientras que en el último choque de la jornada dominical, los Bravos de Margarita hilvanaron una seguidilla de cinco rayitas en el noveno tramo, para tomar distancia y asegurar el triunfo ante Leones del Caracas con pizarra de 14 carreras por 8 en el estadio Monumental Simón Bolívar.