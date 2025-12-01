LVBP

Resultados de la LVBP en la jornada de este domingo

Por

Meridiano

Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 09:26 pm

Magallanes extendió su racha y tuvo una semana perfecta 

Suscríbete a nuestros canales

Durante este domingo se dio por culminado el mes de noviembre y a su vez, la séptima semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Por lo tanto, es importante divisar cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

NOTAS RELACIONADAS

Los más destacado de esta jornada, fue el notable movimiento de anotaciones que hubo en los distintos estudios, siendo curiosamente Puerto La Cruz donde se piso el plato en menos ocasiones.

Magallanes juega perfecto:

Los Navegantes del Magallanes lograron una impresionante remontada, para extender su racha de victorias a seis en fila, superando a los Tiburones de la Guaira 8 carreras por 7 en el estadio Universitario y logrando un balance perfecto (6-0) en la séptima semana de campeonato.

  • Navegantes del Magallanes 8-7 Tiburones de La Guaira

Caribes vence por la mínima a Tigres:

Por su parte, los Tigres de Aragua tuvieron la carrera del empate en tercera con un out en la última entrada, pero Yilber Díaz sacó su estampa de bigleaguer y Caribes de Anzoátegui ganó 5 carreras por 4 en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

  • Tigres de Aragua 4-5 Caribes de Anzoátegui 

Cardenales propina paliza a Las Águilas:

Por segunda jornada consecutiva, los Cardenales de Lara le propinaron una paliza a Las Águilas del Zulia, está vez con marcador de 11 carreras por 1, para barrerlos en la miniserie de dos choques en le estadio Luis Aparicio El Grande.

  • Cardenales de Lara 11-1 Águilas del Zulia 

Bravos hunde al Caracas:

Mientras que en el último choque de la jornada dominical, los Bravos de Margarita hilvanaron una seguidilla de cinco rayitas en el noveno tramo, para tomar distancia y asegurar el triunfo ante Leones del Caracas con pizarra de 14 carreras por 8 en el estadio Monumental Simón Bolívar.

 

  • Bravos de Margarita 14-8 Leones del Caracas.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Miguel Cabrera Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
Domingo 30 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol