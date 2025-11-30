¡Llegó a Venezuela! Stephany Abasali recibe cálida bienvenida en el país

Suscríbete a nuestros canales

Luego de su paso por Tailandia en el Miss Universo 2025, Stephany Abasali llegó a Venezuela y fue recibida por un grupo de fans que esperaban por ella desde tempranas horas de la mañana.

Jóvenes, adultos mayores y niños, le dieron una cálida bienvenida a la Miss Venezuela 2024 al país, entre gritos, consignas y pancartas con mensajes de amor.

La modelo de 25 años salió de la terminal aérea acompañada del equipo de la organización nacional para encontrarse con un mar de personas que gritaban su nombre, en señal de gratitud por su impecable representación en el certamen internacional.

Una reina está de vuelta

A mediados de septiembre, Stephany Abasali partió de Venezuela a Miami para continuar su preparación rumbo a la edición 74 del concurso, casi dos meses alejada de su tierra, y ahora con su regreso al país está lista para continuar su legado y entregar la corona nacional.

Muchos estarán nostálgicos porque este 04 de diciembre, la segunda finalista de Miss Universo se despide de su reinado para darle paso a una nueva era con la próxima soberana de la belleza nacional en la noche más linda del año.

Sin duda la beldad criolla impuso con su elegancia, garbo y personalidad distinguida ganarse el aprecio y apoyo de los venezolanos, quienes desde décadas ovacionan a sus reinas en cada representación y para Abasali no ha sido la excepción.