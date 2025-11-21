Primeras palabras de Stephany Abasali tras finalizar el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Stephany Abasali 2da finalista del Miss Universo 2025 se ha pronunciado por los resultados y su gran desempeño en la justa universal. La modelo de 25 años se ha mostrado muy feliz por la experiencia, en el concurso más importante del mundo.

Primeras palabras de la reina

En una entrevista Abasali ha destacado el agradecimiento con toda Venezuela por el apoyo en los días de concentración y en la gran noche final.

“Estoy agradecida por mi país que fueron mi motivación, mi inspiración y los que me ayudaron a estar acá. Los represento y espero haberlo hecho con todo el orgullo y el amor por mi país. La corona no hace una reina, sino el legado”, ha dicho con gran emoción.

Abasali habla de Miss México

En este sentido, ha resaltado su amistad y compañerismo con la ganadora Miss México, Fátima Bosch.

“Es una chica muy linda. La admiro, es encantadora que se propone algo y lo logra”, dijo.

Aunque la joven tuvo una participación destacada en la final y logró dar dos respuestas impecables en inglés, no logró octava corona para el país, que no se gana desde el 2013 en Rusia, con María Gabriela Isler.