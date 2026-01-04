Real Madrid: Xabi Alonso con una buena y una mala contra el Betis

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso está preparado para afrontar el primer duelo del 2026 con el Real Madrid. Tiene una buena y una mala noticia para afrontar el duelo contra el Real Betis por la Jornada 18 de LaLiga. A pesar de eso, el equipo está preparado para cambiar la narrativa del equipo en la temporada.

Alonso para su convocatoria para el duelo contra el Betis no podrá contar con Dean Huijsen; no logró recuperarse y quedó fuera del duelo liguero. Sin embargo, la nota positiva es la vuelta de Dani Carvajal, capitán y referente del vestuario, quien vuelve tras más de dos meses de ausencia.

El duelo contra el Betis será fundamental para el Real Madrid, de cara a ver con que imagen inicia 2026. Tomando en cuenta que la próxima semana disputará la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid en su primer encuentro. Si ganan, enfrentarán al Barcelona o al Athletic Club.

Esta es la primera alineación del Real Madrid en 2026

Real Madrid enfrentará al Real Betis por la Jornada 18 de LaLiga. Ya se conoce el primer equipo que usará Xabi Alonso para el 2026, su primera alineación de cara a una segunda mitad de la temporada donde deben cambiar la pésima imagen mostrada en el final del 2025.

Alineación del Real Madrid vs Real Betis:

Portero: Courtois

Defensas: Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras

Mediocampo: Camavinga, Tchouameni, Bellingham

Delanteros: Rodrygo, Gonzalo, Vinicius Jr

Xabi Alonso apuesta por un 4-3-3 de manera inicial con Gonzalo García como referente en ataque en reemplazo de Kylian Mbappé. Por otra parte, la mitad de la cancha estará cargada de mucho físico con Camavinga y Tchouameni y Jude Bellingham para llevar el ritmo del equipo.

Real Madrid sin Kylian Mbappé

El Real Madrid sin Kylian Mbappé ha desarrollado buenos partidos. Sin embargo, sigue siendo una baja sensible por ser el hombre gol del equipo. Hoy no estará en la cancha, pero si lo hará Gonzalo García que terminó siendo el goleador del Mundial de Clubes; mientras el equipo espera al francés para la Supercopa de España.