Así se jugará la jornada de este sábado 21 de la Copa del Rey de Baloncesto ¿Dónde verla?

Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 07:48 am
¡La emoción del mejor baloncesto llega al imponente Roig Arena! Las ocho potencias de la Liga ACB se citan en Valencia para disputar el trono de la Copa del Rey de baloncesto, y si estás en Venezuela podrás vivir cada jugada en vivo, en exclusiva y totalmente gratis por Meridiano Televisión y Meridiano.net.

Jornada de la Copa del Rey sábado 21

Para los fanáticos en Venezuela, toda la acción se transmitirá en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión, disponible de forma gratuita por señal abierta o vía streaming en meridiano.net/meridianotv, así como en HD por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

  • Sábado 21 de febrero: Valencia vs Real Madrid / inicio 1:00 p.m. 
  • Sábado 21 de febrero: Barcelona vs Baskonia / inicio 4:00 p.m. 

