Barcelona supera a Murcia y avanza, ¿Cuándo juegan la semifinal?

La Copa del Rey de Baloncesto está entrando a su etapa cumbre y evidentemente estás disfrutando de cada uno de los duelos de este torneo por las pantallas de Meridiano Televisión, quienes te llevaron las incidencias del reciente triunfo de Barcelona sobre el UCAM Murcia en la ronda de cuartos de final.

Las individualidades de Punter (11 puntos en el último cuarto y 20 en total) y el argentino Nicolás Laprovittola (19 puntos y nueve asistencias), marcaron diferencia, para que los "Azulgranas" se quedaron con la victoria 91-85, en un intenso desafío, en el que se habían ido al descanso con un resultado adverso.

Resumen:

La paridad se vivió de principio a fin con un conjunto local que se impuso por la mínima 20-19 en el primer cuarto, pero que posteriormente 22-25 y se fueron al vestuario abajo 44-42.

No obstante, guardaron lo mejor, para el final y tras un tercer periodo igualados a 18, el Barca sumó 31 unidades a cambio de 23 del quinteto de Murcia, para llevarse el lauro y avanzar a la instancia de semifinales.

¿Cuál será el rival de Barcelona en semis y cuándo jugarán?

La emoción de este evento no se detiene y los "Culés" deben descansar, para medirse mañana al Baskonia, quienes curiosamente también vienen de anotar 91 puntos, pero ante Canarias.

Ese prometedor encuentro será a las 4:00pm hora venezolana y tienes la oportunidad de verlo en vivo por Meridiano Televisión. El ganador de este cruce, chocará en la final contr el vencedor del compromiso entre Valencia y Real Madrid, que también se llevará a cabo este sábado, 21 de febrero.