Nace el segundo hijo de Dayana Mendoza ¡Enhorabuena!

La Miss Universo 2008, Dayana Mendoza dio a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con el pastor Carlos Uribe. La noticia fue dada por los padres en su cuenta de Instagram.

Los esposos anunciaron el nacimiento de Josué, el primer hijo del matrimonio, a través de un video que recopiló las mejores imágenes del recién nacido, pero, sin mostrar el rostro.

“Eres grande en todo el sentido de la palabra, el resultado de un sueño, de la oración de tu madre, un anhelo de mi corazón, pero sobretodo eres una promesa de Dios hecha realidad, bienvenido hermoso Josué, te amamos”, escribieron en la publicación.

Cabe destacar que la criolla tiene una hija de nombre Eva, de su primer matrimonio con Michelle Pagano de quien se divorció en 2016 luego de tres años de unión civil.

Tiernas fotos del hijo de Dayana Mendoza

El material abrió con una fotografía en primer plano de los piececitos del bebé cobijado con una manta blanca. Le siguió otra donde se aprecia la mano de la exreina venezolana y su pareja sosteniendo a la criaturita.

Hasta el momento se desconoce cuándo nació el hijo de Dayana Mendoza, pues los felices padres han mantenido la información en secreto.

El matrimonio de Dayana Mendoza

Dayana Mendoza había atravesado por un primer matrimonio con Michael Pagano, con quien procreó a su primera hija Eva. Ahora, en mayo de 2025 confirmó la llegada al altar con Carlos Uribe, luego de que a principios de año anunciara su compromiso.

“Que hermoso, bueno y fiel es el señor. Amor de mi vida, proverbios 12:4 La mujer ejemplar hace de su marido un rey. Te amo mi rey hermoso”, escribió en la publicación compartida que impresionó a sus seguidores, por el repentino enlace.

Vestida de blanco y en una ceremonia privada la Miss Universo 2008 celebró su segunda unión ante Dios.