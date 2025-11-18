Exreina de belleza venezolana le sigue los pasos a Dayana Mendoza

Suscríbete a nuestros canales

La exreina de belleza venezolana, Hanelly Quintero anunció su nueva vida como cristiana al ser bautizada en una iglesia, en un proceso que mostró y documentó con mucho orgullo.

Al igual que Dayana Mendoza, la Miss Mundo 2008 siguió los pasos de Jesús Cristo para reiniciar su vida y predicar la palabra de Dios. A través de redes sociales publicó su bautismo, un momento conmovedor para Quintero.

“Gracias Jesús te amo, aunque sé que tú me amaste primero. Pacto sellado en la fe. Mi Casa y yo serviremos al Señor. Esta es la única herencia que les dejo”, escribió en la publicación.

El bautismo se llevó a cabo en la Iglesia Evangélica Libre Dios Admirable, en un evento colmado de creyentes, mientras la exreina venezolana junto a su pastor se sumergía en el agua bendecida.

Reacciones positivas por el bautismo

En los comentarios sus seguidores aplaudieron este nuevo capítulo en la vida de Hanelly Quintero con mensajes de apoyo, bendiciones y buenos deseos.

“Mi Hanne querida, que toda la gloria sea para Cristo. Qué bonito este post, todo estará mejor”, comentó la actriz venezolana Annarella Bono.

Además, a ella se le unieron más personas como respaldo. “La mejor decisión que has tomado”, “Bendito sea Dios”, “Que belleza ver esto. La mejor decisión” y “Mi mor bendiciones infinitas te bautizaste que bien besitos y cariños”, fueron algunas de las opiniones positivas visibles.