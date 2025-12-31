El brindis de fin de año: La Rinconada conmemora el duelo hípico que marcó la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El año hípico concluyó. Tras 546 carreras celebradas en el majestuoso óvalo de La Rinconada, la hora obliga a un balance. Las autoridades del hipismo venezolano invirtieron grandes esfuerzos en 2025 y consiguieron ofrecer un espectáculo de primer nivel.

Estos se manifestaron en importantes transformaciones positivas del recinto, la incorporación de ejemplares importados de alta calidad, aumento en los potes de premios, la visita de jinetes de talla internacional fueron algunos de los logros que sellaron un año hípico notable y exitoso.

Sin embargo, en este último día de diciembre 2025, la fanaticada no olvida una competencia en particular. Una carrera grabada a fuego en la memoria colectiva, donde el coraje, el empeño y el esfuerzo de dos jinetes de élite crearon un final de infarto, que hoy se recuerda con el aliento contenido.

El Día de la Gloria en la Reunión 41: La Rinconada

Fue el 26 de octubre cuando el hipódromo se vistió de gala para recibir la edición número 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar. Esta prueba cumbre del calendario hípico nacional, disputada a la altura de la decimotercera carrera de la reunión 41, convocó a la élite del turf nacional e importado.

Un total de dieciséis ejemplares de tres y más años de edad se presentaron al paddock con un único objetivo: alcanzar la gloria y conseguir la victoria en la selectiva más preciada, además de optar por un premio especial a repartir de $500.000. El ambiente se cargó de una tensión palpable; la multitud sabía que presenciaría una gesta.

El Duelo Final: Astuto vs. Gran Yaco

El desenlace de la contienda se convirtió en leyenda. El castaño Astuto, un cincoañero bajo la conducción magistral del látigo argentino Juan Pablo Paoloni y presentado por Humberto Correia para los colores del Stud Los Audaces, emergió para reclamar el título de manera electrizante.

Cuando los ejemplares pisaron la recta final, la tensión alcanzó su punto máximo. El jinete argentino Paoloni buscó insistentemente un pase por la parte interior. Astuto respondió a la exigencia, acortó terreno y comprometió seriamente al puntero, el ejemplar norteamericano Gran Yaco con la silla de Sonny León.

A partir de ese instante, el Clásico se transformó en un duelo titánico. Ambos ejemplares se lanzaron a luchar cabeza a cabeza, metro tras metro, con los jinetes exigen hasta la última gota de esfuerzo. El espectáculo alcanzó su clímax: la definición se resolvió en un final de fotografía, totalmente cerrado, que detuvo los corazones de los miles de aficionados.

Tras el análisis milimétrico, la pizarra no dejó dudas: Astuto se alzó con la victoria en el Clásico Internacional Simón Bolívar, donde logra una atropellada que le valió la máxima gloria en el calendario hípico venezolano y que, sin duda, perdurará en el tiempo como el momento culminante del año.

Brindis por el Futuro Hípico: Exitoso 2026 La Rinconada

Mientras La Rinconada baja el telón, la afición ya enfoca la mirada en el futuro. El balance del año ratifica que el hipismo venezolano consolida su crecimiento. La esperanza prevalece: en el 2026, el recinto caraqueño buscará superar las expectativas, recibir a más figuras de la élite internacional y ofrecer a la fanaticada, sin falta, finales aún más electrizantes que llenen de gloria y pasión cada una de sus jornadas.