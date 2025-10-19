Clásico Simón Bolívar (GI): La nómina que buscará la gloria en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A solo días, la hípica vivirá su jornada más trascendental con la disputa de la edición número 79 del Gran Premio Clásico Internacional Simón Bolívar (GI). La prueba, considerada la carrera de mayor prestigio en el calendario nacional, se correrá sobre su distancia tradicional de 2.400 metros y convoca a ejemplares de 3 años en adelante.

El evento no solo acapara la atención deportiva, sino también la económica. El reparto de premios alcanzará la cifra de $500.000, la bolsa de dinero más significativa que se otorga a los involucrados en una competencia a lo largo de la temporada.

La Rinconada: Nomina Clásico Internacional Simón Bolívar (G1)

La nómina definitiva confirma la participación de 18 purasangres. Destaca en este grupo la presencia de tres yeguas: Fast Sensations, Steady (Chi) y The Queen Nani. Además, el clásico adquiere un matiz internacional con la inscripción de ejemplares importados y la contratación de jinetes de talla mundial, entre ellos dos venezolanos y un profesional argentino.

Nro. Ejemplar Jinete Entrenador P.P 1 Fast Sensations Jaime Lugo Carlos Radelli. 4 2 Steady (Chi) Yonkleiver Díaz. Juan Carlos García Mosquera. 9 3 Vinotinto Yoelbis González. Freddy Petit. 18 4 The Queen Nani Yamper González. Freddy Petit. 16 5 Arrebol Robert Capriles. Rafael Cartolano. 6 6 Toro Salvaje (Usa) Francisco Quevedo. Gabriel Márquez. 1 7 Rod Hendrick Hemirxon Medina. Fernando Parilli Araujo. 12 8 Special Element (Usa) Jhonathan Aray. Carlos Luis Uzcátegui. 10 9 Rockville (Usa) José Alejandro Rivero. Carlos Luis Uzcátegui. 14 10 Li Tre Fratelli Jean Carlos Rodríguez. Gabriel Márquez. 8 11 Padel Jaime Lugo Jr. Carlos Luis Uzcátegui. 3 12 Yasiel Winder Véliz. Jorge Salvador. 7 13 Astuto Juan Pablo Paolini. Humberto Correia. 5 14 Gran Yako (Usa) Sonny León. Juan Carlos Ávila. 17 15 El Kamilo Larry Mejías. William Laya. 13 16 Maple Grove José Gilberto Hernández. Germán Rojas Jr. 11 17 Shakman Yaniel Caguado. Gabriel Márquez. 2 18 Convergente Johan Aranguren. Juan Carlos García Mosquera 15

Datos históricos del Simón Bolívar: El de Froix 2024

La edición número 78 del Gran Premio Clásico Simón Bolívar (GI), una carrera que año tras año despierta enorme expectativa en la afición, tuvo como ganador en 2024 al ejemplar El de Froix (King Seraf-Gazelda). Bajo la monta de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Riccardo D'Angelo, el purasangre cubrió los 2.400 metros de la pista con un tiempo de 156'1.

Los dueños de la historia en el Gran Premio: La Rinconada

La tradición del Clásico Simón Bolívar guarda nombres legendarios que han marcado un hito en la competencia.

El jinete más victorioso 🏇

El jinete retirado Ángel Francisco Parra ostenta el récord de victorias individuales en este evento selectivo. Parra alcanzó el recinto de ganadores en cinco ocasiones:

1971 : Straightawy

1972 : Mc Kenna's Gold

1973 : Vaticinio

1975 : Gran Tiro

1977: Arturo B

El "Rey de la Larga": Efectivo en la distancia entre los entrenadores 👑

El retirado preparador Julio Ayala Coronil, actualmente residenciado en Estados Unidos, es el entrenador más laureado del Clásico Simón Bolívar. Ayala Coronil conquistó la prestigiosa prueba seis veces con los siguientes ejemplares: