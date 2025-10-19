La Rinconada: Así quedaron los resultados de las carrera del 19-10-2025

La Rinconada cumplió este domingo 19 de octubre con la reunión N°40 del tercer meeting de 2025. Se disputaron doce competencias con la presencia de dos pruebas selectivas que fueron ganadas por Princess Warrior en la edición 48 del Clásico Edgar Ganteaume (GII) y Bunker en 73er edición del Clásico Albert H. Cipriani. Adicionalmente, el 5y6 Nacional demostró su poder de convocatoria y sumó 27 semanas ininterrumpidas con un récord de recaudación.
El jinete Yoelbis González se erigió como la figura principal de la jornada dominical en el Hipódromo Internacional de La Rinconada. El profesional visitó el recinto de ganadores en dos ocasiones, destacando su doblete con la potra Princess Warrior en la primera selectiva de la tarde y con la castaña Tianshan en la primera válida.
Los preparadores Gabriel Márquez y Ramón García Mosquera dominaron la jornada. Márquez logró un doblete con Abu Pepe y la victoria selectiva de Bunker en el Clásico "Albert H. Cipriani" (GII). García Mosquera no se quedó atrás, pues consiguió un "Back to Back" al ganar la quinta válida con Yaqui Desings y la sexta con Online.
Monto Récord: Reunión 40 Carreras
El 5y6 Nacional demostró nuevamente su fuerza al recaudar un total de Bs 182.015.770,00. El juego hípico suma así su semana 27 ininterrumpida con un monto récord, un éxito que se mantiene desde el mes de abril.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Rey Joaquin (3)
|53
|Jaime Lugo
|390,96
|2
|My Returning Mate (2)
|54
|Y. González
|-
|3
|Mufasa (1)
|50
|L. Sangronis
|-
|4
|Quantum Lep (5)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|5
|Rafiki (7)
|50
|O. Medina
|-
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 390,96. Placé: 129,42 y 69,30. Exacta: 1.708,30. Trifecta: 1.614,94. Superfecta: Sin Aciertos.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Luna Dulce (7)
|50.5
|Deyker Acosta
|189,59
|2
|Rompeparadigmas (3)
|53
|Y. Díaz
|-
|3
|Potenciada (4)
|52
|L. Funez Jr.
|-
|4
|Gran Avelina (2)
|53
|J. Lugo
|-
|5
|Linda Bizkaia (8)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 189,59. Placé: 82,36 y 957,31. Exacta: 5.184,40. Trifecta: 16.971,57. Superfecta: 13.427,47.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Abu Pepe (6)
|53.5
|Jhonathan Aray
|79,20
|2
|Huracán Cumanés (7)
|51.5
|W. Véliz
|-
|3
|El de Will (8)
|53
|A. Finol
|-
|4
|Barbarroja (2)
|50
|O. Medina
|-
|5
|Zio Giaccof (4)
|50
|L. Funez Jr.
|-
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 79,20. Place: 55,00 y 78,05. Exacta: 233,67. Trifecta: 538,78. Superfecta: 4.418,47.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Tío Carlitos (3)
|53
|José Gilberto Hernández
|1.098,51
|2
|Mr. Thunder (7)
|54
|F. Quevedo
|-
|3
|Bola de Humo (1)
|53
|Y. González
|-
|4
|Super Luissiano (8)
|51
|J. Moncada
|-
|5
|White Arrow (6)
|50
|W. Véliz
|-
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 1.098,51 Place: 210,50. y 55,00. Exacta: 3.642,69. Trifecta: 9.870,88. Superfecta: 5.489,12.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.2
XLVIII Clásico "Edgar Ganteaume" (GII)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Princess Warrior (5)
|53
|Yoelbis González
|58,81
|2
|Forever Beatriz (1)
|53
|H. Medina
|-
|3
|Melcocha (Usa) (6)
|54
|J. Lugo
|-
|4
|Flor de Caña (2)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|5
|The Exquisite Girl (Usa) (3)
|54
|F. Quevedo
|-
Entrenador: William Laya. Ganador: 58,81. Place: 61,02 y 635,95. Exacta: 1.499,55. Trifecta: 4.523,30. Superfecta: Sin Aciertos.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.
LXXIII Clásico "Albert H. Cipriani" (GII)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Bunker (7)
|53
|Jhonathan Aray
|59,23
|2
|El Providencial (1)
|53
|R.Capriles
|-
|3
|Star White (5)
|54
|A.Siso
|-
|4
|Pontevecchio (3)
|53
|J.G.Hernández
|-
|5
|Egiogbe (USA) (8)
|53
|J.Lugo
|-
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 59,23 Place: 55,00 y 309,89. Exacta: 1.334,36. Trifecta: 10.635,96. Superfecta: 11.386,02.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Tianshan (6)
|53
|Yoelbis González
|203,76
|2
|Acanelada (1)
|51.5
|L. Sangronis
|-
|3
|Majestic Shot (3)
|53
|L. Mejías
|-
|4
|Super Explosiva (2)
|52.5
|W. Véliz
|-
|5
|My Believer Mate (12)
|53
|J. Aranguren
|-
Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 203,76. Place: 124,99 y 126,74. Exacta: 1.684,92. Trifecta: 2.797,93. Superfecta: 2.554,54. Triple Apuesta: 358,54. Pool de 4: 6.698,70.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Genesis Paola (6)
|52
|Franklin Velásquez
|106,09
|2
|Johanakarina (4)
|54
|J. Aray
|-
|3
|Vienna Dinamita (10)
|53.5
|L. Mejías
|-
|4
|Queen Rhaenyra (5)
|50
|W. Véliz
|-
|5
|Gran Feronia (7)
|53
|J. Aranguren
|-
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 106,09. Place: 101,94 y 82,69. Exacta: 339,98. Trifecta: 814,06. Superfecta: 1.204,15. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Ret: 3.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Tea Tre Bay (GB) (4)
|56
|José Alejandro Rivero
|180,38
|2
|Princesa Susej (5)
|55
|W. Véliz
|-
|3
|Salome (2)
|51.5
|L. Sangronis
|-
|4
|Fantastic Shot (8)
|55
|F. Quevedo
|-
|5
|Provenza (10)
|53
|Y. Díaz
|-
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 180,38. Place: 57,31 y 142,22. Exacta: 389,26. Trifecta: 1.225,90. Superfecta: 725,38. Ret: 3 y 9.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Gran Pepe (5)
|51
|Leomar Sangronis
|142,91
|2
|Miketyson (7)
|55.5
|R. Capriles
|-
|3
|Macuto (1)
|54
|J. Lugo
|-
|4
|Master Shot (2)
|52
|J. Moncada
|-
|5
|Skyline (3)
|51.5
|W. Véliz
|-
Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 142,91. Place: 86,07 y 144,19. Exacta: 377,61. Trifecta: 355,81. Superfecta: 1.339,66.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Yaqui Desings (3)
|50.5
|Luis Funez Jr.
|87,05
|2
|Miss Indiana (9)
|51.5
|F. Márquez
|-
|3
|La Super Kat (6)
|54
|F. Quevedo
|-
|4
|Lady Rossy (5)
|54
|R. Capriles
|-
|5
|Money on Time (1)
|50
|S. Yánez
|-
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 87,05. Place: 103,18 y 99,43. Exacta: 694,41. Trifecta: 720,42. Superfecta: 1.099,37.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Online (5)
|56
|Oliver Medina
|98,83
|2
|Theo (1)
|53
|J. G. Hernández
|-
|3
|Gran Euro (9)
|53.5
|A. Chirinos
|-
|4
|Xtal (10)
|50
|S. Yánez
|-
|5
|Talentoso (2)
|50.5
|O. Rivas
|-
Entrenador: Ramón García Mosqueda. Ganador: 98,83. Placés: 75,27 y 234,83. Exacta: 1.265,37. Trifecta: 6.566,71. Superfecta: 46.612,10. Triple Apuesta: 372,45. Súper Pool de 4: 1.247,01. No hubo Doble Perfecta. (26683) boletos con 5 pagan Bs. 945,45 c/u. (7905) tickets con 6 a Bs. 12.310,74 c/u. Loto Hípico: 498,88.