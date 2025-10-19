La Rinconada: El 5y6 fija un nuevo monto récord por 27 semanas consecutivas

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de La Rinconada se desarrolla este domingo 19 de octubre la cuadragésima reunión, con una programación de 12 carreras, con eventos selectivos: Edgar Ganteaume (GII) y Albert Cipriani (GII) y un 5y6 nacional muy parejo que promete buenos dividendos al final de la tarde.

Datos hípicos: La Rinconada Ganadores

La primera de las carreras no válidas en distancia de 1.300 metros se la llevó el tresañero Rey Joaquín (número 3), con la monta de Jaime “Pocho” Lugo y el entrenamiento de Carlos Radelli, con un tiempo de 80’’2 y abonó un dividendo de Bs 390,96 a ganador.

Luego en la segunda prueba para el recorrido de 1.200, el triunfo fue para la yegua de cuatro años Luna Dulce (número 7) con el aprendiz Deyker Acosta en el sillín y Fernando Parilli Araujo en la preparación, por lo que dejó crono de 73’’4 y arrojó un dividendo de Bs. 189,59 a ganador.

En la tercera de las no válidas que tuvo el mismo recorrido de 1.200 metros, se lo llevó Abu Pepe (número 6), con un tiempo oficial de 73’’4 para dejar un dividendo de Bs. 79,20 a ganador.

La cuarta de la tarde de carreras fue una victoria sorpresiva para el potro Tío Carlitos (número 3), conducido por el experimentado José Gilberto Hernández y presentado por Rubén Lanz y generó un batacazo de dividendo de Bs. 1098,51 a ganador.

La quinta de la no válida, fue la 48va edición del Clásico Edgar Ganteaume (GII) y el triunfo fue para la dosañera Princess Warrior (número 5), que logró mantener su invicto, montada por Yoelbis González y preparada por William Laya para los colores del Stud “8A”, con un crono de 86’’2 para los 1.400 metros y pagó un dividendo de Bs. 58,81 a ganador.

Para cerrar el ciclo no válido, se disputó el 73er Clásico Albert H. Cipriani (GII) en la sexta carrera especial para ejemplares nacionales e importados de dos años, en distancia de 1.400 metros.

Bunker fue el dosañero que visitó al recinto de ganadores, con la monta de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Gabriel Márquez, con un tiempo de 88 segundos exactos para el recorrido de 1.400 metros, al mismo tiempo pagó un dividendo de Bs. 59,23 a ganador.

Monto 5y6: La Rinconada Récord

El monto recaudado del monto sellado para el juego del 5y6 Nacional para esta reunión 40 fue de Bs. 182.015.770,00, una cifra récord por vigésima séptima semana, de los cuales, Bs.98.288.515,80 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares, mientras para los ganadores con los seis de la fama, se repartirá Bs. 25.482.207,80.