La Rinconada: Princess Warrior mantiene el Invicto perfecto al dominar el Clásico Edgar Ganteaume (GII)

La quinta carrera del ciclo no válido de la reunión 40 se disputó la edición número 48 del Clásico Edgar Ganteume (GII) este domingo 19 de octubre en el hipódromo La Rinconada.

El llamado fue para potrancas nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.400 metros y con la partición de seis participantes inscritas

La dosañera, Princess Warrior (número 5), una hija del semental norteamericano The Great War en Gladiadora por Great Hunter, fue la ganadora de está selectiva, con la monta del jinete habitual Yoelbis González y entrenada por William Laya pues defendió con los colores del Stud 8A. A su vez, fue primera favorita para Gaceta Hípica

Desarrollo de la carrera

La pupila de Laya lideró por completo la carrera, por lo que cruzó al espejo de extremo a extremo y con 7 1/4 cuerpos de ventaja. Dejó parciales de 23 segundos exactos para 400, 46’’4 para 800, 72’’4 para 1.200 y el tiempo quedó en 86’’2 para el recorrido de 1.400 metros, al mismo tiempo dejó un dividendo de Bs. 58,81 a ganador.

El resto de las competidoras en ocupar la pizarra fueron: Forever Beatriz (segunda), la importada Melcocha (USA) (tercera), Flor de Caña (cuarta) y cerró con la norteamericana The Exquisite Girl.

De esta manera la nacida y criada en el Haras Los Samanes, Polo & Racing mantiene su invicto en tres victorias.

Para el entrenador William Laya es su segunda selectiva de grado que logra en su carrera profesional en el óvalo de Coche, pues la primera fue con el triunfo en el Clásico Lanzarina (GII) con esta misma potra Princess Warrior.