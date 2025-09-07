William Laya logra su primera foto en el recinto de ganadores de La Rinconada luego de doce presentados

Suscríbete a nuestros canales

La primera jornada del tercer y último meeting de carreras de caballos se desarrolló con total normalidad este domingo 7 de septiembre del 2025. Jinetes, entrenadores y los purasangres protagonistas ofrecieron un espectáculo de primera a los aficionados presentes.

La Rinconada: Primera Victoria Entrenador Carreras

La reunión de carrera número 34 tuvo dos figuras destacadas: el jinete aprendiz Winder Véliz y el entrenador Fernando Parilli Araujo. Véliz brilló al conseguir tres victorias, mientras que Parilli visitó el recinto de ganadores en dos ocasiones, convirtiéndose ambos en los líderes provisionales de este tercer meeting que apenas comienza.

Uno de los momentos más emocionantes ocurrió en la duodécima carrera, la sexta válida. En esta competencia especial para yeguas de 5 o más años, ganadoras de una carrera y con un recorrido de 1.100 metros, el entrenador William Laya presentó a su última pupila de la tarde, Mi Goajira Adorada.

Tras un cerrado duelo en los metros finales, Mi Goajira Adorada cruzó la meta con una mínima ventaja. Con la monta de Jhonathan Aray, la yegua aseguró su segunda victoria en 27 actuaciones. De esta manera el entrenador se estrena en el presente meeting y temporada luego de haber presentado en 12 ocasiones.

Dividendos: Reunión 34 Sexta Válida La Rinconada

El segundo lugar fue para Princesa Susej con Franklin Puello Jr., seguida por Prioritise en el tercer puesto. El cuarto lugar lo ocupó Tea Tree Bay (GB), y Gran Marisela completó el marcador en la quinta posición. Mi Goajira Adorada, una hija de King Seraf en Flor de Mani que deja en taquilla dividendo sorpresivo de Bs 368,13 a ganador y Bs 128,61 el place.