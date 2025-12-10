LVBP: Gorkys Hernández y sus posibilidades de asegurar el título de bateo

Suscríbete a nuestros canales

Para la 9na semana de acciones, a falta de otras dos por desarrollar, Gorkys Hernández se presenta al frente de la carrera por el título de bateo en esta temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El jardinero de los Tigres de Aragua tiene promedio de .388.

Esto porque se ha ido de 165-64 para .388. Son para los bengalíes 12 encuentros por desarrollar, por lo que naturalmente surgen los cálculos sobre la posibilidad de que al término de la ronda eliminatoria se consagre como champion bat.

Gorkys Hernández ¿Cómo terminará?

Suponiendo que esté en esos 12 juegos, promediando 4 turnos y terminase sin hit alguno, bajaría hasta .300 pues finalizaría de 213-64; si es 1 imparable por duelo sería de 213-76 descendiendo hasta .357, si son 2 los indiscutibles, de 213-88 darían .413. De añadir 15 hits su average sería .371, y si son 20 entonces hablaríamos de .394.

Al jardinero de los felinos le escolta Jahder Areinamo, pero este jugó para Tiburones de La Guaira hasta el pasado 30 de noviembre. Partió con average de .364 tras irse de 143-52, por lo que aún sería posible alcance el primer lugar del apartado.

LVBP - Beisbol - Título de bateo - Estadísticas - Números

Alí Castillo prosigue, tiene de 142-50 para .352, a las Águilas del Zulia les restan 16 juegos, si promedia 4 turnos y 1 hit en cada partido quedaría en 206-66 para .320. De conseguir 2 imparables por juego con esa cantidad de chances válidos, concluiría de 206-82 para .398. Suponiendo que logre 20 hits más sería de 206-70 que le daría .340 y si consigue de 206-75 quedaría con .364.

Brainer Bonací con Leones del Caracas acumula de 128-45 para .352, Leones tiene pendiente 14 compromisos, promediando 4 turnos y suponiendo que esté en todos, de conseguir solo 1 inatrapable completaría 184-59 para .321. Si fuesen 2 los hits le daría de 184-73 para .397; de ser 20 los imparables .353 y si son 25 subiría hasta .380.

Tucupita Marcano se ha ido de 124-43 para .347, a los Navegantes del Magallanes les faltan 13 juegos y si en ellos suma en promedio 4 turnos de 1 hit subiría a 176-56 para .318, pero si son 2 hits sería de 176-69 para .392: si suma 16 hits sería 176-59 para .335, de conseguir 21 implicaría 176-64 para .363.