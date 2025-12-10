WBC: Omar López confía en que José Altuve estará disponible para el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol venezolano se prepara para una nueva cita histórica en el Clásico Mundial 2026, con la mirada puesta en figuras que representan no solo talento, sino también experiencia y liderazgo. Entre ellas, José Altuve emerge como un símbolo de liderazgo y compromiso, luego de haber sufrido una dolorosa lesión en la edición de 2023 que lo dejó fuera de acción tras un pelotazo en el pulgar derecho. Hoy, su posible regreso es visto como un factor clave para el equipo dirigido nuevamente por Omar López.

El mánager Omar López ha sido claro: el aporte de los veteranos será fundamental para guiar a una nueva generación de peloteros que debutará en el torneo. “Muy importante”, enfatizó López, al explicar que Altuve y otros referentes deben transmitir su experiencia a jóvenes como Jackson Chourio, Ezequiel Tovar o Wilyer Abreu. La idea es que los novatos escuchen y aprendan de quienes han vivido la intensidad del Clásico Mundial.

Omar López confirmó que José Altuve expresó su deseo de participar en el Clásico Mundial 2026. Sin embargo, su estatus dependerá de cómo evolucione la recuperación de su pie tras un procedimiento realizado en la temporada muerta. Las nóminas oficiales deben entregarse el 2 de febrero, y en caso de estar disponible, Altuve ocuparía la segunda base y sería el tercer bate de la alineación venezolana.

“Altuve está bien”, afirmó López. “Solo vamos a esperar que el comience su preparación, y después vemos donde estamos parados. Si en el peor de los casos, Altuve no puede participar, tenemos a los mejores jugadores para sustituirlo, si él participa, bienvenido sea. Eso va a depender de su preparación”.