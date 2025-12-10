Champions League: Hansi Flick habló sobre el gesto de Lamine Yamal al ser sustituido

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona pudo cumplir con el objetivo de este martes 9 de diciembre en la Champions League, aunque con algo de suspenso y sudando más de la cuenta. Los culés se quedaron con la alegría en el Spotify Camp Nou y venciendo 2-1 al Eintracht Frankfur.

En medio de toda la celebración un asunto generó algo de debates en redes sociales y se trata de Lamine Yamal, quien fue sustituido en el partido por Roony Bardghji en el tramo final (al 89') y no salió del todo contento.

Como era de esperarse esta pregunta estaría sobre la mesa al entrenador Hansi Flick una vez se diera el encuentro con la prensa y el estratega no rehuyó a lo mencionado, tomándoselo con total naturalidad.

Las palabras de Hansi Flick sobre la reacción de Lamine Yamal

El técnico germano quiso dar su punto de vista sobre esa sustitución de Lamine Yamal, en una decisión que para algunos pudo ser llamativa: "Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero tenía amarilla y necesitaba piernas frescas y esa es la razón"

Y luego fue más allá en su explicación y agregó de forma irónica: "La próxima vez se sentará en el banquillo", aprovechando la situación que generó la cartulina amarilla al jugador, que lo hará perderse la siguiente fecha en Champions ante el Slavia Praga.

"No, es simplemente Lamine y es como es. Entiendo totalmente a Lamine, porque él cree que puede jugar todos los momentos. Me parece bien, yo no tengo ningún problema. Lo entiendo perfectamente porque también he sido jugador. Quizás yo no lo mostraba así pero lo acepto sin problemas", insistió.

Pese a lo anterior con Lamine Yamal, para Hansi Flick lo importante está en que Barcelona pueda seguir generando victorias que le permitan lograr el objetivo de meterse entre los ocho mejores de la competición. Por lo pronto, con este triunfo alcanzaron la casilla 14 con 10 unidades y esa octava plaza hoy está en poder del Liverpool, con 12 puntos y a la espera de los partidos de este miércoles 10 de diciembre.