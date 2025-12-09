Muere legendario cantante de música venezolana a los 85 años

Suscríbete a nuestros canales

La música venezolana está de luto por la muerte de El Gabán Tacateño a los 85 años. Fue el sábado 06 de diciembre cuando el músico partió de este mundo en su habitación, sin embargo, no anunciaron la causa del fallecimiento.

Enemecio Antonio Sánchez Piñero nació el 19 de diciembre de 1940, y se convirtió en una de las grandes voces de la música tuyera, su trayectoria inició en 1964, luego de experimentar con géneros como la ranchera y el vallenato, sin saber que, en el joropo encontraría su pasión.

A lo largo de su trayectoria, El Gabán Tacateño dejó más de dos mil composiciones, dejando un legado musical invaluable para los amantes del joropo tuyero, en el especial los mirandinos. Sus canciones eran el reflejo de su vida, vivencias y amoríos.

En una entrevista hace dos años indicó que sus primeras musas fueron las mujeres, a quienes cantó jocosamente sus noviazgos.

Su voz estuvo acompañada por grandes arpistas como Jorge Pérez y Agrispín. Además, trabajó junto a figuras legendarias como Simón Díaz en el programa ‘Al Mediodía con Simón’ y fue invitado especial en el Teatro Teresa Carreño.

Joropo venezolano declarado Patrimonio Inmaterial por la Unesco

Tres días después de que se apagara una luz en la música tuyera, el Joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

“Son fundamentales las contribuciones de la Unesco al mundo, ya que promueve la democratización de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, al tiempo que protege la biodiversidad, en aras de alcanzar el progreso y la justicia social para todos los pueblos”, declaró en la plenaria la embajadora de Venezuela en la India, Capaya Rodríguez González.

Este logro es celebrado por todos los venezolanos para realzar la cultura y las raíces que nos identifican.