Cantante venezolano falleció a los 78 años: Deja gran legado en la música

La tarde del sábado 15 de noviembre se informó de la muerte del cantante y compositor Jorge Chapellín, a los 78 años. Fue la periodista Carmela Longo, quien notificó la devastadora noticia, despertando múltiples comentarios de tristeza por el gran legado que deja.

Dolorosa noticia

Según el reporte de Carmela en X, Jorge había sufrido un infarto hace días, que lo dejó en una situación delicada.

“Una de las voces más icónicas de nuestra música se apagó hoy, unos días después de haber sufrido un infarto Jorge Chapellín, QEPD. A dos semanas de la partida de Floria Márquez”, escribió la periodista experta en entretenimiento.

La noticia en cuestión de segundos se esparció por las redes sociales, en las que artistas e internautas enaltecieron el legado que el hombre deja junto a la popular agrupación Los 007.

Gran legado en la música

El artista que mañana lunes 17 de noviembre cumpliría 79 años, logró crear exitosos temas que se convirtieron en himnos muy importantes para el país como “Detén la noche” y “El último beso”, esta última con una letra muy bonita y coreada que dice: “Por qué se fue, por qué murió”.

Su voz siempre será recordada con la agrupación, que fue una de las bandas más influyentes del pop-rock criollo de los años 60 y 70.

En los últimos años Jorge, había utilizado su perfil de Instagram para compartir imágenes y videos de los momentos más increíble que estuvo al lado de la agrupación, como una presentación en los premios Ronda.