MLB: Toronto Blue Jays tiene esperanzas en Anthony Santander para 2026

La organización de los Toronto Blue Jays ya comienza a pensar en lo que será la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Esta próxima edición trae altas expectativas alrededor del roster y, especialmente, en la figura del jardinero venezolano, Anthony Santander.

El venezolano de 31 años llegó como refuerzo estelar para lo que fue la zafra pasada y terminó atrapado en una campaña llena de contratiempos a causa de las lesiones. En 2025, solo pudo ver acción en 54 compromisos en su primer año de su contrato de cinco campañas y 92.5 millones de dólares.

El enfoque ahora está puesto en la recuperación total del jardinero, quien sigue siendo considerado una ficha esencial dentro del proyecto deportivo. La organización confía en que el rendimiento que mostró en temporadas anteriores, cuando fue uno de los bates más productivos de la Liga Americana con los Orioles de Baltimore.

Anthony Santander – Toronto Blue Jays

El mánager John Schneider ha destacado la actitud del venezolano durante los meses más difíciles, según sus declaraciones en rueda de prensa. A pesar de la frustración por no poder contribuir, el jugador mantuvo una disposición constante por regresar al terreno. Una lesión compleja en el hombro izquierdo, que complicó seriamente su proceso de recuperación.

Tras casi cuatro meses fuera, Santander logró volver en la recta final de la temporada regular y sumar algunas apariciones en la postemporada. No obstante, una molestia adicional en la espalda volvió a interrumpir su continuidad y cerró definitivamente un año en el que nunca pudo encontrar estabilidad.

Por lo tanto, se espera que la temporada 2026 sea muy distinta y que el criollo pueda volver a su mejor versión, con la finalidad de liderar la alineación al lado de su compañero Vladimir Guerrero Jr.

Finalmente, todo parece indicar que Anthony Santander tiene mucho trabajo por hacer para este próximo año. Su presencia con la organización de los Toronto Blue Jays es fundamental para que logren no solo ganar nuevamente la División Este de la Liga Americana, sino que se peleen por ganar el tan ansiado título en la Serie Mundial.