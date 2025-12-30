MLB: Julio Rodríguez cumplió 25 años con deseo incluido para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Julio Rodríguez es de los peloteros más completos de la actualidad en Grandes Ligas. El dominicano en solo cuatro temporadas ha logrado marcas impresionantes, pero por sus 25 años pidió como deseo alcanzar la marca más importante y exclusiva de la MLB.

Este pasado 29 de diciembre Rodríguez cumplió 25 años. Un jugador que ha logrado marcas importantes con Marineros de Seattle, pero que ha coqueteado con una que lo llevaría a la élite de la liga. Por esa razón pidió como deseo para 2026, alcanzar la marca del 40-40.

En 2025 conectó 32 HR y 30 BR, lo que indica que cada vez está más cerca de lograr la ansiada marca. En esa línea, 2026 se perfila como el momento ideal para lograrlo, tiene una gran proyección y la experiencia para inmortalizarse con peloteros como Alex Rodríguez, Ronald Acuña Jr y Shohei Ohtani.

Julio Rodríguez quiere aumentar el número de dominicanos en el club 40-40

El club 40-40 cuenta con dos dominicanos históricos: Alex Rodríguez y Alfonso Soriano. Ahora, Julio Rodríguez busca sumarse a esa lista exclusiva. Con poder al bate y velocidad en las bases, es uno de los peloteros con mejores condiciones para lograr la marca en MLB.

En 2025 conectó 32 jonrones y robó 30 bases, acercándose cada vez más al objetivo. Su progresión ofensiva y atlética lo convierte en candidato natural para alcanzar el 40-40. Todo apunta a que Julio podría lograrlo en 2026 o consolidarlo en los próximos años como referente dominicano.

Números de Julio Rodríguez en su carrera

Julio Rodríguez solo ha tenido 4 temporadas en Grandes Ligas, pero ha tenido logros importantes en su carrera. Con Marineros de Seattle tiene marcas importantes como: ser el primer pelotero en alcanzar los 100 HR y los 100 robos más rápido en la historia del club.

Números de Rodríguez en su carrera:

- 590 juegos, 2384 turnos, 368 anotadas, 654 hits, 110 dobles, 9 triples, 112 jonrones, 341 impulsadas, 169 boletos, 628 ponches, 116 bases robadas, .274 promedio, .331 OBP, .469 SLG, .800 OPS