Julio Rodríguez es la nueva figura importada de Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes sale con la intención de zarpar con fuerzas para la temporada 2025-26, que arranca este miércoles 15 de octubre. La Nave confirmó la llegada de Julio Rodríguez este martes 14 de octubre, previo a su primer partido de la campaña contra Caribes de Anzoátegui en Valencia.

El lanzador cubano se vestirá de los bucaneros para el inicio de la venidera edición de la pelota criolla. Si incorporación buscará reforzar el pitcheo de la franquicia carabobeña durante la ronda regular, donde buscará ser uno de los equipos más competitivos para quedarse con uno de los cuatro cupos directos al Round Robin.

Después de una interesante presentación en las ligas menores de MLB con Houston Astros, el derecho vivirá su primera experiencia en ligas invernales. El diestro participó en 2025 en Clase-A y Doble-A con los siderales sumando registro de dos victorias (2-0), 47 ponches, 16 boletos, WHIP de 1.42y una efectividad de 6.40 en 21 juegos lanzados.

Julio Rodríguez se une al Magallanes

En su primera vez en Venezuela, el serpentinero buscará ganar experiencia y pulir repertorio con los eléctricos en la temporada de la LVBP. La presencia de un brazo joven y con proyección como el suyo podría ser determinante para las aspiraciones de la novena en la venidera campaña.