¿Cómo les fue a Cardenales y Tigres en su primer juego la temporada anterior?

Este 15 de octubre da inicio la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y el juego inaugural será entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua, dos de los equipos más ganadores en los últimos años. Este encuentro será en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

El equipo de Lara será dirigido por César Izturis y la meta para esta campaña será sin duda defender el campeonato obtenido el año pasado. Mientras que, los "bengalíes", serán comandados por Oswaldo "Ozzie" Guillén y tendrán un equipo cargado de experiencia, tanto así que en un punto de la campaña recibirán al legendario Miguel Cabrera.

¿Cómo le fue a este equipo en el último Día Inaugural de la LVBP?

El arranque de la temporada 2024-2025 del beisbol venezolano estuvo lleno de emoción y buenos resultados para los equipos locales. Los Cardenales de Lara comenzaron con pie derecho en aquella oportunidad, al imponerse 2-0 frente a los Bravos de Margarita, en un duelo disputado el 12 de octubre en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. El pitcheo larense fue determinante para mantener a raya la ofensiva rival, mientras que la afición respondió con entusiasmo, celebrando el primer triunfo de su equipo en casa.

Por su parte, los Tigres de Aragua también iniciaron la campaña con una actuación contundente al vencer 8-1 a Caribes de Anzoátegui en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. La ofensiva aragüeña lució sólida de principio a fin, aprovechando cada oportunidad para ampliar la ventaja.

Estos dos equipos iniciarán la nueva temporada 2025-2026 de la LVBP y la voz de play-ball será a partir de las 7:00 de la noche.