Cardenales de Lara recibirá a dos grandesligas antes del final de octubre

Terminó la espera. Este 15 de octubre iniciará oficialmente la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, una en la que los Cardenales de Lara intentarán mantener el gen competitivo que han mostrado en las últimas campañas, y buscar el tan ansiado bicampeonato, para defender con éxito el cetro que consiguieron hace un año ante Bravos.

Como de costumbre, para intentar pelear de la mejor manera por sus objetivos, los crepusculares ha conformado un roster que luce realmente sólido, con una gran cantidad de peloteros de nivel en cada una de las posiciones, lo que genera una profundidad digna de un equipo potente. Además, las buenas noticias no paran de llegar.

Este lunes 13 de octubre, en la rueda de prensa de presentación de Cardenales de Lara, el gerente deportivo de la franquicia larense, José "El Chato" Yépez, reveló que el próximo 24 de octubre se espera que lleguen nada más y nada menos que dos grandesligas: Ildemaro Vargas y Alí Sánchez.

Cardenales de Lara con todo desde octubre

A falta de tan solo horas para que inicie la temporada 2025/26 de la LVBP, "El Chato" Yépez, gerente deportivo de Cardenales de Lara, reveló de manera sorpresiva que el equipo está próximo a recibir las incorporaciones de los MLB Ildemaro Vargas y Alí Sánchez.

"Tenemos muchas caras nuevas este año, tenemos incorporaciones pronto. El 24 de octubre se espera a Ildemaro Vargas y Ali Sánchez", comentó el gerente deportivo de la novena crepuscular.

La incorporación temprana de Ildemaro Vargas sin duda es sorpresiva, ya que se esperaba que el jugador llegara en noviembre. Del mismo modo, Alí Sánchez reforzará de gran manera la receptoría y el lineup, ya que en 48 turnos de la temporada regular pasada, bateó para .438. Dos piezas que, sin duda, engalanarán el lineup del manager César Izturis.