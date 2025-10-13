¡Se mudan a Los Andes! Magallanes y Caribes jugarán en San Cristóbal

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tendrá un giro noticioso en su calendario: Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, han llegado a un acuerdo para disputar una serie de dos juegos en el Estadio Metropolitano de San Cristóbal, estado Táchira.

El encuentro, inicialmente pautado para jugarse en Puerto La Cruz, capital del estado Anzoátegui y sede regular de Caribes, se trasladará a la región andina venezolana los días 7 y 8 de diciembre. La noticia representa un movimiento significativo que busca llevar el béisbol de la máxima categoría a una plaza con una infraestructura de gran envergadura.

El Estadio Metropolitano de San Cristóbal, inaugurado en 2005 para los Juegos Nacionales Andes, cuenta con una capacidad para aproximadamente 22.000 espectadores y fue casa de los Cafetaleros del Táchira en la Liga Nacional Bolivariana de Béisbol. Su reactivación para un duelo de la LVBP es un atractivo mayúsculo para los aficionados andinos.

Rivalidad y estadísticas

El enfrentamiento entre La Nave Turca y La Tribu Oriental es considerado emocionante, especialmente en la última década. Magallanes y Caribes han protagonizado duelos memorables, incluyendo dos Finales de la liga en un tiempo no muy lejano (temporadas 2013-2014 y 2014-2015), ambas ganadas por Magallanes.

Los enfrentamientos directos entre Magallanes y Caribes suelen ser batallas de alta ofensiva. En la temporada anterior, por ejemplo, los duelos entre ambos equipos fueron altamente competitivos, con resultados ajustados. Históricamente, Magallanes ha tenido una ligera superioridad general, pero Caribes se ha mantenido como un contendiente perenne con una ofensiva poderosa.

La última temporada, la serie particular fue dominada por los Navegantes del Magallanes. Para diciembre, ambos equipos probablemente estarán en plena carrera por la clasificación a la postemporada, lo que añadiría un dramatismo extra a la serie en San Cristóbal.

La decisión de mudar la serie a San Cristóbal subraya el interés de la LVBP en expandir la exposición del béisbol profesional más allá de sus sedes tradicionales. Un evento de esta magnitud no solo reactiva una instalación deportiva clave, sino que también promete un importante impacto económico y social para el estado Táchira, generando un ambiente festivo y deportivo que será bienvenido por una afición con sed de béisbol de alto nivel.



