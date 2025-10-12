Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui podrían enfrentarse en San Cristóbal

Suscríbete a nuestros canales

En cuestión de muy pocos días iniciará la temporada 2025-2026 de la LVBP, algo que sin duda emocionará a cientos de fanáticos en todos los rincones del país. Justamente, una región que vive el deporte al máximo es el Estado Táchira, que muy posiblemente recibirá a Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui próximamente.

La ciudad de San Cristóbal es conocida por su ferviente pasión por el fútbol, pero cerca del Estadio Pueblo Nuevo también se encuentra el Estadio Metropolitano de San Cristóbal. Y es que en dicho recinto, el cual alberga poco más de 20.000 aficionados, estaría abriendo sus puertas para recibir a la Nave y la Tribu.

San Cristóbal, a la espera de Magallanes y Caribes

A falta de un anuncio oficial, Magallanes y Caribes se estarían enfrentando en San Cristóbal el próximo 6 y 7 de diciembre. Dicho evento lo estaría organizando Freddy Bernal, gobernador de la entidad, tras designación de la propia Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Las labores técnicas y coordinación logística estarán a cargo de la misma LVBP, a través de Richard Hurtado, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para recibir a los equipos y a la afición para la denominada Serie Táchira 2025.

Por lo pronto, Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui continúan sus entrenamientos de pretemporada. Justamente, ambos se verán las caras en el día inaugural, el jueves 16 de octubre, en el José Bernardo Pérez de Valencia.