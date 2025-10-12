Luis Guillorme se reporta con mucha ilusión y ganas de triunfar con Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

La pretemporada de los Tiburones de La Guaira no se detiene. El grupo dirigido por el manager Gregorio Petit continúa afinando detalles durante sus entrenamientos en Macuto, y para la jornada del sábado fueron testigos de la incorporación de un pelotero de vasta experiencia como Luis Guillorme.

Y es que hablamos de un jugador con nivel de Grandes Ligas, quien seguramente aportará muchísimo al conjunto escualo en las primeras semanas de acción del campeonato. Recordemos que el equipo debutará el jueves 16 de octubre frente a las Águilas del Zulia, por lo que el caraqueño podría ser parte de ese primer lineup.

Guillorme, ilusionado con su estreno con Tiburones

Luis Guillorme es un pelotero que tiene ocho temporadas de MLB sobre sus hombros. Sin embargo, con toda esa trayectoria y a sus 31 años de edad, esta apenas será su primera experiencia en el torneo venezolano.

"Esto es algo que siempre quise hacer en mi carrera, venir a Venezuela a jugar. Estoy muy feliz de estar aquí. Solo debo hacer unos ajustes, porque el beisbol aquí es un poquito diferente en comparación con la MLB", comentó en una entrevista para el conjunto litoralense.

Con su recién incorporación a las prácticas de Tiburones, el utility todavía no sabe qué rol cumplirá bajo las órdenes del manager y del cuerpo técnico. Pero más allá de eso, su voluntad por querer hacer bien las cosas, aprender de los demás, y estrenarse en la pelota criolla, será motivo más que suficiente para resaltar entre los novatos en esta campaña.

"Estaré disponible para lo que me necesite el staff técnico, ya sea para cubrir cualquier posición del infield o salir desde la banca. Son las cosas que he hecho en mi carrera y estoy listo para eso", concluyó.

Cabe agregar que la temporada 2025 de Luis Guillorme en Grandes Ligas tuvo sus altos y bajos. Con los Astros de Houston solo vio acción en 12 encuentros, en los que disparó tres imparables en 20 turnos, con dos carreras anotadas. El resto de su año se desarrolló en la sucursal Triple-A del equipo.